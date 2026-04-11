VIDEO: Slujba Învierii la Catedrala Patriarhală

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba Învierii la Catedrala Patriarhală. Mii de credincioși au participat pe esplanada Palatului Patriarhiei.

Învierea Domnului sau Paștile reprezintă cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Aceasta celebrează învierea Mântuitorului Iisus Hristos, la trei zile după ce a fost răstignit pe cruce.

Patriarhul României a oferit credincioșilor Lumina Sfântă de pe treptele Reședinței Patriarhale, după care a urmat citirea Sfintei Evanghelii, întreitul salut „Hristos a înviat”, troparul praznicului și un cuvânt al Preafericirii Sale.

Preafericirea Sa a săvârșit apoi, în Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, împreună cu Preasfințiții Părinți Varlaam Ploieşteanul şi Paisie Sinaitul, Episcopi vicari patriarhali, și cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Slujba Învierii a fost transmisă în direct de Trinitas TV, și poate fi urmărită pe Youtube și pe paginile de Facebook Trinitas TV, Radio Trinitas și Agenția de știri Basilica.

Sfânta Lumină a fost adusă și anul acesta de la Ierusalim cu o cursă specială și distribuită în parohiile din România și din Republica Moldova.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro