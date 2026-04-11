VIDEO: Sfânta Lumină a fost primită la Mormântul Mântuitorului Iisus Hristos din Ierusalim

Sfânta Lumină a fost primită la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim sâmbătă, 11 aprilie 2026, în jurul orei 14:13.

Ceremonia primirii Sfintei Lumini a fost transmisă în direct de Trinitas TV, și poate fi urmărită pe Youtube și pe paginile de Facebook Trinitas TV, Radio Trinitas și Agenția de știri Basilica.

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Va ajunge în România și Rep. Moldova

Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim în țara noastră în această seară, în jurul orei 18:00 de Arhim. Ioan Meiu, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, și va fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Otopeni, jud. Ilfov.

În acest fel, Sfânta Lumină va ajunge în noaptea de Înviere la toate parohiile din țară și din Republica Moldova.

Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în 2009.

Foto credit: Patriarhia Ierusalimului / Heba Hrimat (arhivă)