Sfânta Lumină a ajuns la Otopeni, de unde va fi dusă credincioșilor din țară și Republica Moldova

Sfânta Lumină de la Mormântul Învierii Domnului a ajuns la București sâmbătă, la ora 19:03, la Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, Otopeni.

A fost așteptată de reprezentanții eparhiilor, care o vor redistribui în toate parohiile Patriarhiei Române din țară și Republica Moldova.

Sfânta Lumină a fost primită la Biserica Sfântului Mormânt sâmbătă, în jurul orelor 14:13.

Arhimandritul Ioan Meiu, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, care a venit cu Lumina Sfântă de la Ierusalim, a fost întâmpinat la Otopeni de o delegație condusă de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

Lumina cea adevărată este Hristos

La aeroport, PS Paisie a oferit o scurtă declarație, în care a vorbit despre semnificația luminii.

„Asemenea lui Hristos Care S-a jertfit pentru noi oamenii, taina luminii lui Dumnezeu este păstrată și prezentată de Biserică printr-un simbol smerit și simplu: lumânarea sau candela! O lumină care trăiește în virtutea sacrificiului, care oferă lumină dăruindu-se pe sine”, a afirmat Preasfinția Sa.

Lumina este dătătoare de viață, a explicat Episcopul vicar patriarhal.

„Lumina este expresia vieții și a cunoașterii. Ea deschide calea către comuniune, către adevăr și libertate. Întunericul ascunde și rătăcește; lumina descoperă, unește și aduce pace. De aceea, ea rămâne semnul lucrării lui Dumnezeu — izvor de bucurie și de viață.

„Astăzi, Biserica ne cheamă să primim nu doar o lumină, ci pe Lumina cea adevărată — pe Hristos Cel Înviat, Care luminează nu doar ochii, ci inimile noastre, nu doar calea, ci însăși viața noastră”.

„Rămâne pentru noi chemarea de a fi lumină în lume, după cuvântul Domnului: „Voi sunteți lumina lumii (…). Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât văzând faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 14-16)”, a concluzionat PS Paisie.

Tradiția aducerii Luminii Sfinte din Ierusalim și a distribuirii ei în toată țara a fost inițiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în 2009.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

