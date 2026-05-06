IPS Casian a felicitat echipa de robotică din Brăila pentru câștigarea titlului mondial: Sunt mai prețioși decât aurul

Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos i-a felicitat pe elevii echipei Velocity de la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, după câștigarea Campionatului Mondial FIRST Tech Challenge din Houston, Statele Unite ale Americii.

În mesajul transmis după succesul echipei brăilene, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a evidențiat valoarea spirituală și umană a tinerilor care au obținut titlul mondial la una dintre cele mai importante competiții de robotică pentru elevi.

„Orice cuvânt și răsplată materială nu pot exprima admirația, prețuirea și respectul pentru elevii tineri de la Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila, care sunt mai prețioși decât aurul, deoarece au obținut pe podium internațional onoarea pentru inteligența, munca și perseverența lor”.

„Prin darul și harul lui Dumnezeu, acești minunați tineri cu suflete de aur aduc lumină și strălucire și în sufletele părinților și profesorilor lor”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Au reușit imposibilul

Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila a descris victoria echipei Velocity drept „un moment care se scrie cu litere mari în istoria școlii, a orașului și a României”.

„Elevii noștri au reușit imposibilul: s-au impus în fața celor mai bune echipe de robotică din lume și au adus acasă titlul suprem”, au transmis reprezentanții colegiului.

Conducerea instituției a subliniat că succesul echipei este rezultatul „lunilor de muncă intensă, nopților de proiectare, testare, programare și reglaje”.

„Ați arătat că excelența nu are granițe și că viitorul se construiește aici, prin educație, știință și muncă de echipă”, se mai arată în mesajul transmis pe pagina de Facebook a colegiului.

Întâmpinați la întoarcerea acasă

La revenirea în Brăila, echipa Velocity a fost întâmpinată cu aplauze de profesori, colegi și susținători. Elevii au fost escortați de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Brăila, care i-au felicitat pentru performanța obținută.

„Sunteți geniali și nu putem decât să ne mândrim că avem așa elevi, care prin muncă și perseverență au atins cele mai mari cote ale performanței”, au transmis reprezentanții IPJ Brăila.

Echipa Velocity este a treia echipă din România care reușește să câștige un titlu mondial la robotică, după echipa Delta Force a Liceului Național de Informatică din Arad în anul 2022 și AICitizens a Colegiului Național „Al. I. Cuza” din Focșani în anul 2024.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos