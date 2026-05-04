Performanță istorică în SUA: Primele patru echipe de la Campionatul Mondial de robotică sunt din România

Echipele din România au obținut un rezultat fără precedent la Campionatul Mondial de robotică FIRST Tech Challenge din Statele Unite ale Americii, unde patru echipe de liceeni au ocupat primele locuri.

Campionatul Mondial de robotică FIRST Tech Challenge a avut loc în perioada 29 aprilie-2 mai la Huston, Statele Unite ale Americii, și a reunit sute de echipe de robotică din întreaga lume.

Rezultatele au fost obținute de echipele Velocity (Brăila) – campioană mondială, Heart of RoBots (Buzău) – locul al doilea, Quantum Robotics (București) – locul al treilea și AiCitizens (Focșani) – locul al patrulea.

România este în elita roboticii mondiale

Una dintre echipele performante, AiCitizens, s-a remarcat printr-un parcurs competitiv excepțional, câștigând toate cele 10 meciuri de calificare din divizie și continuând fără înfrângere în fazele eliminatorii, unde a stabilit trei recorduri mondiale alături de partenerii de alianță din Statele Unite.

Profesorul coordonator al echipei, Gabriela Obodariu, a declarat pentru Agerpres că participarea la competiția din Statele Unite a evidențiat poziția României în topul mondial al roboticii: „România a fost una dintre vedete, iar standul echipei a fost asaltat de fani din toată lumea”.

„Să spui la Houston că ești din România îți aduce admirația tuturor, pentru că România este în elita roboticii”, a subliniat Gabriela Obodariu.

Performanță recunoscută la nivel înalt

Performanța a fost salutată de oficiali ai statului român, care au evidențiat valoarea tinerilor și nivelul ridicat al pregătirii acestora.

Președintele României Nicușor Dan a felicitat echipele: „România e mândră de voi!”, subliniind că rezultatele obținute la competiția internațională confirmă potențialul tinerilor români.

„Pe o parte dintre aceștia i-am cunoscut în luna aprilie, când se aflau în tabăra de pregătire de la Universitatea de Vest din Timișoara și am fost impresionat de energia și creativitatea lor”, a afirmat Președintele Nicușor Dan.

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de apreciere, afirmând că aceste rezultate „sunt noi confirmări că românii pot performa la cel mai înalt nivel prin seriozitate, pasiune și profesionalism”.

Un mesaj de felicitare a transmis și Ministrul Educației, Mihai Dimian: „Felicitări tuturor elevilor, profesorilor, părinților, instituțiilor și sponsorilor implicați în diverse faze ale acestei competiții și mulțumiri speciale Danei Războiu, Președinte și Fondator Nație prin Educație”.

FIRST Tech Challenge este o competiție de robotică cu tradiție în SUA, care se adresează elevilor din clasele 7-12 si care presupune proiectarea, construirea și programarea unui robot. Competiția se desfășoară și în România din anul 2016 sub numele de FIRST Tech Challenge România și este organizat de Asociația Nație Prin Educație.

Foto credit: Facebook / First Tech Challange Romania