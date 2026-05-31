Sfântul Iustin Martirul și Filosoful este ocrotitorul spiritual pentru peste 23.000 de români

Peste 23.000 de români își vor sărbători luni, 1 iunie, onomastica, avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Iustin Martirul și Filosoful.

Potrivit datelor transmise de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, peste 7.900 de femei poartă numele Iustina, iar peste 15.300 de bărbați poartă numele Iustin.

De asemenea, Sfântul Iustin este ocrotitorul spiritual al Episcopului Maramureșului și Sătmarului.

Sfântul Iustin Martirul și Filosoful

Sfântul Iustin Martirul și Filosoful s-a născut la începutul secolului al doilea în Flavia Neapolis, cunoscut astăzi sub numele de Nablus. Crescut în păgânism, din tinerețe a fost atras spre filozofie și a cercetat conceptele filosofice ale vremii.

S-a întâlnit cu un bătrân creștin și, în urma discuției purtate, a început să studieze despre creștinism, convertindu-se în anul 130/133.

La Roma a petrecut a doua parte a vieții lui, unde a deschis o școală de doctrină creștină. Printre elevii lui s-au numărat Miltiade și Tațian. Tot aici, Sf. Iustin l-a avut ca adversar pe filosoful cinic Crescens. Martirizarea Sf. Iustin a avut loc în vremea împăratului Marc Aureliu, între anii 165-166.

