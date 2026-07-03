Ipopsifiere: Arhiereul vicar ales Iachint de Pacific va retrăi taina chemării apostolilor, spune PS Timotei Prahoveanul

„Ce înseamnă, în aceste timpuri, să mergi și să propovăduiești Evanghelia până la marginile Pământului? Înseamnă să retrăiești taina chemării apostolilor”, a subliniat Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor vineri seară, la Catedrala Patriarhală.

Preasfinția Sa, împreună cu Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul, a participat la ipopsifierea Arhiereului vicar ales Iachint de Pacific al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.

Propovăduirea Evangheliei la marginile Pământului „înseamnă să asculți glasul lui Dumnezeu mai mult decât glasul altora și mai mult decât propriile tale păreri. Înseamnă să lași în urmă ceea ce-ți este drag, pentru a îmbrățișa pe Cel Care este Calea, Adevărul și Viața”, a adăugat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Reconectarea păstoriților cu identitatea lor

„Nu este puțin lucru să călătorești peste mări și oceane către un continent îndepărtat unde credincioșii trăiesc departe de țară și așteaptă un păstor care să le vorbească pe limba inimii”, a continuat ierarhul.

„Pentru cei aflați departe de pământul natal, prezența unui episcop nu este doar o lucrare administrativă, ci o adevărată mângâiere și o legătură cu izvoarele credinței și ale identității lor. Tocmai într-o asemenea dăruire se descoperă adevărată măsură a iubirii.”

Slujirea, expresie a iubirii lucrătoare

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a subliniat că lucrarea arhierească și pastorală este o mărturisire a iubirii pentru Dumnezeu și om.

„Ascultarea față de voia lui Dumnezeu și față de chemarea Bisericii rămâne cea mai înaltă expresie a unei iubiri lucrătoare”, a afirmat Preasfinția Sa.

„Chiar dacă va trebui să cântați cântarea Domnului în pământ străin, veți fi încredințați că Domnul este mai prezent acolo decât în alt loc, El, Care este pretutindeni și pe toate le împlinește.”

Urări de spor în noua și buna lucrare

Ierarhul a încheiat cu urări de bine și spor în lucrare, atât din partea Preasfinției Sale, cât și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

„Împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și cu Preasfințiții Părinți Episcopi vicar patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul, cu cei care vă sunt alături din Administrația Bisericească, din soborul Mănăstirii Radu Vodă și din alte locuri, înălțăm rugăciuni ca Mai-Marele Păstorilor să fie mereu cu dumneavoastră, să vă inspire, să vă ajute și să fie aproape și atunci când nu veți mai avea pe nimeni sau pe prea puțini aproape”, a spus ierarhul.

„Lucrarea dumneavoastră, pe care începeți din această seară, să fie una binecuvântată și, dincolo de osteneli, dincolo de distanțele atât de greu de parcurs, să înțelegeți că Mântuitorul Hristos este Păstorul cel Bun și dragostea Lui este mai mare decât orice altă formă de prețuire pe care o veți putea întâlni.”

Arhim. Iachint Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din București a fost ales joi în demnitatea de Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, urmând ca numelui monahal să i se adauge titulatura de Pacific. Va fi hirotonit arhiereu sâmbătă, la Catedrala Patriarhală.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu