Slujba de ipopsifiere a arhiereului vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande | Galeria Foto

La Catedrala Patriarhală din București a avut loc vineri, 3 iulie 2026, slujba de ipopsifiere a arhim. Iachint Vardianu, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.
Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Agenția de știriBasilica.ro
La Catedrala Patriarhală din București a avut loc vineri, 3 iulie 2026, slujba de ipopsifiere a arhim. Iachint Vardianu, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.
La Catedrala Patriarhală din București a avut loc vineri, 3 iulie 2026, slujba de ipopsifiere a arhim. Iachint Vardianu, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
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