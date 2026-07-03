Slujba de ipopsifiere a arhiereului vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande | Galeria Foto

La Catedrala Patriarhală din București a avut loc vineri, 3 iulie 2026, slujba de ipopsifiere a arhim. Iachint Vardianu, arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.


Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

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