Arhimandritul Iachint Vardianu a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande

Arhimandritul Iachint Vardianu a fost ales joi în demnitatea de arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.

Alegerea a avut loc în cadrul ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată la Palatul Patriarhiei.

Arhiereul vicar ales i se va alătura în slujire Episcopului Mihail, care păstorește românii din Australia și Noua Zeelandă din anul 2008.

Titulatura viitorului ierarh va fi Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.

Date biografice

Arhimandritul Iachint Vardianu s-a născut în data de 22 iunie 1989, în București. Este absolvent al Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București și al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, unde a urmat studiile de licență și master.

Și-a continuat pregătirea academică prin studii doctorale în Teologie, specializarea Drept bisericesc, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, obținând titlul de doctor cu calificativul Magna cum laude. Totodată, a absolvit și Facultatea de Drept a Universității din București.

A intrat în monahism la Mănăstirea Radu Vodă în anul 2008, fiind hirotonit ierodiacon în 2009 și ieromonah în 2015. Ulterior, a fost hirotesit protosinghel în anul 2019, iar în septembrie 2025 a primit rangul de arhimandrit.

Din anul 2019 este inspector eparhial în cadrul Cancelariei Sfântului Sinod. De-a lungul activității sale a predat Drept bisericesc la Seminarul Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București și a îndeplinit atribuții în cadrul Departamentului Resurse Umane al Administrației Patriarhale.

Între anii 2018 și 2021 a fost preot delegat al Patriarhiei Române în comunitatea românească din Emiratele Arabe Unite.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu