Să topim ghețarii din sufletul nostru: Îndemnul Episcopului Macarie la finalul misiunii din Groenlanda

Episcopul Macarie al Europei de Nord i-a îndemnat sâmbătă pe credincioși la finalul misiunii pastorale din Groenlanda să topească ghețarii din suflet.

Preasfinția Sa a vorbit despre experiența misionară trăită în condiții extreme, dar și despre roadele duhovnicești ale acesteia.

„După cele șapte zile petrecute în Groenlanda pot să dau slavă lui Dumnezeu. Pe țărmul înghețat am găsit și peteci de pământ roditor și aceste semințe nădăjduiesc să rodească și să crească”.

„Au fost zile foarte friguroase, la minus 32 de grade, însă în momentul în care am început Dumnezeiasca Liturghie a răsărit îndată și soarele, arătându-ne că Soarele Dreptății, Mântuitorul Iisus Hristos, este împreună cu noi”, a subliniat Episcopul Europei de Nord.

Un pelerinaj pentru tinerii groenlandezi

Ierarhul a amintit de botezul unui tânăr groenlandez, care a primit numele Sfântului Cleopa.

„I-am adunat pe acești tineri inuiți groenlandezi. Vom organiza în luna mai un pelerinaj în România”, a adăugat Preasfinția Sa.

Preasfinția Sa s-a întâlnit, de asemenea, cu românii stabiliți acolo: „I-am întâlnit și pe cei doi români care sunt aici de 18 ani. Au fost 12 compatrioți, însă doar 2 dintre ei au mai rămas”.

Aceasta a fost cea de a doua vizită a Preasfințitului Părinte Macarie pe cea mai mare insulă din lume. Prima dată a fost în anul 2018, când a vizitat comunitatea românească din Groenlanda.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord