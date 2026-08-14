Prima clinică integrată pentru copiii cu diabet va fi amenajată la Spitalul CF2 din București

Prima clinică integrată de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice pentru copii din România va fi amenajată la Spitalul Clinic CF2 din București.

Potrivit unui comunicat de presă, proiectul este realizat de Organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Spitalul Clinic CF2 București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Noua clinică va fi amenajată prin reorganizarea unui spațiu de 832,97 metri pătrați din cadrul Spitalului Clinic CF2 București. Centrul va avea o capacitate de 15 paturi și va putea trata anual între 1.000 și 1.500 de copii cu diabet zaharat.

Niciun copil să nu fie lăsat singur

Dr. Anca Pantea Stoian, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice și conferențiar universitar la UMF „Carol Davila”, a evidențiat dificultățile cu care se confruntă copiii care trebuie să gestioneze boala încă de la vârste fragede.

„Am văzut copii care, la 7 sau 8 ani, știau deja să își calculeze singuri dozele de insulină, să și le administreze, să calculeze carbohidrații de la fiecare masă sau să intervină în caz de hipoglicemie, o povară pe care niciun copil n-ar trebui să o ducă atât de devreme”.

Medicul a subliniat că noul centru își propune să asigure continuitatea îngrijirii inclusiv în perioada de tranziție către viața adultă.

„Ne dorim ca acest centru să schimbe abordarea: niciun copil să nu ajungă la maturitate purtând singur o boală, ci cu o echipă lângă el – de la diagnostic și tratament, până la sprijin psihologic – astfel încât pasul următor, trecerea la îngrijirea ca adult, să devină predictibilă, cu o echipă pregătită să-l ghideze pe noul traseu, nu un salt în necunoscut”.

„Nu construim doar un centru, ci construim un model de a face diabetologie, unul pe care sper să-l vedem devenind normalitate, nu excepție”, a subliniat dr. Anca Pantea Stoian.

Zeci de mii de înțepături în primii ani de viață

Pentru a atrage atenția asupra realității cotidiene a copiilor cu diabet de tip 1 și pentru a susține strângerea de fonduri necesară proiectului, Salvați Copiii a lansat campania „AU. Primul pat din ace”.

Într-unul dintre viitoarele saloane ale clinicii a fost amplasată o instalație reprezentând un pat realizat din ace, simbol al zecilor de mii de înțepături pe care le poate suporta un copil diagnosticat cu diabet în primii ani de viață. Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv al Organizației Salvați Copiii, a explicat necesitatea unei abordări integrate a îngrijirii copiilor cu diabet.

„Nu putem șterge boala din viața lor, dar putem, cel puțin, să le asigurăm accesul la diagnostic, tratament și îngrijire completă, într-un cadru integrat”.

„De aceea construim acest centru, pentru a le oferi o echipă medicală multidisciplinară, educație terapeutică și sprijin psihologic – tot ce ar trebui să aibă de la început, ca să nu mai ducă singuri o povară care nu ar trebui să fie a lor”, a evidențiat Gabriela Alexandrescu.

Peste 4.000 de copii cu diabet de tip 1

Pe lângă copiii cu diabet zaharat, spațiile renovate și modernizate vor deservi și pacienți pediatrici cu afecțiuni endocrinologice.

Echipa multidisciplinară va include medic diabetolog pediatru, medic endocrinolog pediatru, nutriționist clinic pediatric, psiholog clinician și medic genetician. Centrul va beneficia și de ambulatoriu cu programare digitală și echipamente moderne pentru diagnosticul diabetului și al complicațiilor acestuia.

„Vrem ca această clinică să devină un reper național pentru îngrijirea copiilor cu diabet și boli metabolice și să servească drept model academic pentru viitoarele centre universitare integrate din țară”, a subliniat porfesorul universitar dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

În România, peste 4.000 de copii trăiesc cu diabet zaharat de tip 1, potrivit Registrului Național al Copilului cu Diabet Tip 1, potrivit datelor transmise de organizația Salvați copii în luna ianuarie 2026.

Copiii diagnosticați în primii ani de viață pot ajunge să suporte, până la vârsta de 18 ani, între 36.000 și 75.000 de înțepături pentru monitorizarea glicemiei și administrarea insulinei.

Foto credit: Magnific