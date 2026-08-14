Parohia Săvârșin și Fundația Regală lansează activități pentru tineri, femei și seniori

Parohia Săvârșin din județul Arad și Fundația Regală pentru Patrimoniu și Dezvoltare au încheiat un parteneriat prin care vor organiza activități dedicate tinerilor, femeilor și seniorilor din comunitate.

Inițiativa are loc în contextul Anului omagial-comemorativ al pastorației familiei creștine și al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame).

Proiecte pentru tineri

Parteneriatul urmărește dezvoltarea unor programe locale și zonale pentru mai multe categorii de beneficiari, între care tineri, femei și persoane vulnerabile. Activitățile vor fi organizate în noua locație a Fundației Regale pentru Patrimoniu și Dezvoltare, aflată în vecinătatea Castelului Regal din Săvârșin.

Proiectul este structurat în trei module distincte. Primul este dedicat tinerilor și cuprinde activități cultural-educative, cursuri de limba engleză și pregătire Cambridge cu profesori acreditați, consiliere în domeniul nutriției, sprijin pentru examenele naționale de la clasele a VIII-a și a XII-a, precum și inițiative pentru păstrarea și promovarea tradițiilor locale și a portului popular.

În cadrul acestui modul va funcționa și „Consiliul tinerilor din Săvârșin”, destinat implicării acestora în dezvoltarea politicilor publice locale pentru tineret. Activitățile vor fi coordonate de soția de preot Ramona Mădăluță.

Activități educațional-culturale

Un al doilea modul va cuprinde activități catehetice, consiliere psihologică pentru adicții și probleme de comportament, acțiuni de voluntariat și caritabile, școli de vară, ateliere de creație și pelerinaje pentru copii și tineri. Aceste activități vor fi coordonate de părintele paroh Călin Mădăluță.

Cel de-al treilea modul se adresează femeilor și seniorilor. În cadrul „Clubului Femeilor Creștine” vor fi organizate seri tematice, campanii umanitare, târguri artizanale, workshopuri și seminarii, activități de promovare a portului și tradițiilor românești, precum și excursii și călătorii de grup.

Reprezentanții Parohiei Săvârșin au transmis mulțumiri Fundației Regale pentru Patrimoniu și Dezvoltare și directorului acesteia, Radu Ghină, pentru sprijinul acordat în pregătirea parteneriatului.

Foto credit: Primăria Săvârșin