PS Macarie a botezat un tânăr groenlandez: Adolescentul a primit numele Sfântului Cleopa

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a săvârșit joi Taina Botezului pentru un tânăr groenlandez, care a primit numele Sfântului Cleopa de la Sihăstria.

PS Macarie a remarcat că tânărul a fost influențat de scrierile Sfântului Cleopa, astfel că a dorit să poarte numele marelui duhovnic român.

„Însoțit din Scandinavia de ucenicul meu preot Tudor, continuăm slujirea misionară, săvârșind Dumnezeiasca Liturghie și botezând băștinașii. Primul dintre tinerii groenlandezi botezat acum este Cleopa Qillaq, care la cei 18 ani ai săi a primit, în Dumnezeiasca Luminare, numele Sfântului Cuviosului nostru Părinte Cleopa de la Sihăstria Neamț a cărui viață și povățuire (lecturând cărțile în engleză) l-au întărit mult pe acest tânăr inuit pe calea mântuirii”, a scris Episcopul Europei de Nord.

Preasfinția Sa a menționat că pe insulă mai locuiesc doar doi români, comparativ cu situația de acum opt ani, la precedenta vizită a ierarhului pe tărâmul Groenlandei.

„Continuăm această lucrare pastorală cu râvnă și cu nădejdea mântuirii, pregătindu-ne pentru sfintele slujbe ce vor urma și pentru întâlnirile cu cei care caută lumina Ortodoxiei în Hristos Mântuitorul nostru!”, a transmis ierarhul.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord

