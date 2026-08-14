Episcopul Benedict, alături de pelerini în drum spre Mănăstirea Nicula: Osteneala este aducătoare de bucurie

Episcopul Benedict al Sălajului a însoțit marți un grup de credincioși care au pornit pe jos din Valcău de Jos, județul Sălaj, către Mănăstirea Nicula, pentru a participa la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Înaintea plecării, ierarhul a evidențiat sensul duhovnicesc al pelerinajului, arătând că „osteneala este aducătoare de bucurie”.

„Este o lucrare deosebită cea pe care dumneavoastră o începeți astăzi, mergând spre Mănăstirea Nicula. Intrăm într-o succesiune de experiență, pentru că generații de-a rândul, de zeci, poate sute de ani, fac același lucru. Este foarte importantă această continuitate de credință, dar și de experiență deopotrivă, arătând credința noastră ca ceva viu, foarte viu”.

Referindu-se la faptul că pelerinajul presupune un efort fizic considerabil, Episcopul Sălajului a subliniat că tocmai această osteneală îi conferă momentului o valoare deosebită.

„O componentă esențială a pelerinajului este dorința de a ne osteni, confirmând încă o dată ceea ce deja s-a consacrat ca o lege: bucuriile adevărate se dobândesc numai și numai prin osteneală”, a spus Preasfinția Sa.

Rugăciunea care sfințește drumul

Preasfințitul Părinte Benedict a explicat că pelerinajul nu înseamnă doar deplasarea către un loc de închinare, ci și transformarea drumului însuși într-un spațiu al rugăciunii: „Pe unde mergeți Îl faceți prezent pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe sfinții pe care îi pomeniți”.

„În felul acesta se face cruce de-a lungul și de-a latul locului pe unde veți trece, arătându-L pe Dumnezeu suveran peste creația Sa și minunat întru sfinții Săi, pe care dumneavoastră îi cinstiți în mod deosebit. Se sfințește lumea deodată cu parcursul pe care îl faceți”.

Totodată, Episcopul Sălajului a evidențiat caracterul comunitar al pelerinajului: „Sunteți un grup, vă arătați ca un trup, vă arătați ca o comunitate vie, dar nu numai în sensul fizic”.

„Vă arătați o comunitate care îi cuprinde pe toți ceilalți care au rămas acasă sau sunt în diverse locuri, în inimile dumneavoastră. Pentru că nu vă rugați numai și numai pentru dumneavoastră, ci vă rugați pentru familii, comunitățile din care proveniți, ținutul nostru, țara noastră și lumea întreagă”.

„Mergeți la casa Maicii Domnului când este sărbătoarea ei. Și, ajungând acolo, dumneavoastră știți cât de multe bucurii și cât de intense sunt bucuriile pe care le trăiți când, după drumul ostenitor, stați față în față cu icoana”, a îndemnat ierarhul grupul de pelerini.

Pelerinaje în cinstea Maicii Domnului

După momentul de rugăciune, Preasfințitul Părinte Benedict a pornit împreună cu pelerinii spre satul Stârciu, parcurgând 20 de kilometri.

Participanții sunt așteptați în zilele de vineri și sâmbătă, pentru a lua parte la slujbele din ajunul praznicului și la hramul așezământului monahal.

În același timp, un alt grup de pelerini din Episcopia Sălajului se îndreaptă spre Mănăstirea Strâmba, unde se află o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, zugrăvită de preotul Luca din Iclod, același iconar căruia îi este atribuită și icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula.

Pelerinajul din Valcău de Jos are o vechime de peste un secol. În fiecare an, credincioși de vârste diferite pornesc spre Mănăstirea clujeană Nicula, iar pe parcurs li se alătură oameni din localitățile întâlnite pe traseu.

Foto credit: Episcopia Sălajului