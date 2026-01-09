Speranța continuă: Frații Ioan și Teodor Rusu au strâns jumătate din suma pentru tratamentul necesar

După luni de solidaritate și mobilizare, familia Rusu anunță că a fost strânsă suma de un milion de dolari pentru tratamentul necesar fraților Ioan și Teodor. Campania continuă însă, fiind nevoie în total de două milioane de dolari pentru producerea dozelor de vaccin.

Cei doi suferă de o boală genetică rară, în care organismul nu produce o proteină care ajută la funcționarea sistemului nervos. Aceasta conduce în timp la atrofierea progresivă a mușchilor și paralizie, precum și la pierderea capacităților senzoriale: este vorba de Boala Charcot-Marie-Tooth – Tipul 4J (CMT4J).

Părinții copiilor au transmis un mesaj public de mulțumire tuturor celor care au sprijinit cauza, subliniind că fiecare donație a fost o dovadă de solidaritate și de iubire concretă.

„Fiecare leu pe care l-ați donat a venit din inimile voastre și toate inimile unite au creat o punte între copiii mei și voi. Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima recunoștința noastră”.

Un moment decisiv în evoluția campaniei a fost sprijinul unui donator generos, care a ales să rămână anonim, și care a completat suma strânsă până la pragul de un milion de dolari. Datorită acestui gest, familia a ajuns la jumătatea drumului pentru salvarea vieții copiilor.

Lupta continuă

Cu toate acestea, lupta nu s-a încheiat. Pentru ca vaccinul să poată fi produs integral și administrat, este necesară strângerea încă unui milion de dolari. Părinții atrag atenția că timpul este un factor esențial, iar sprijinul public rămâne vital.

„Fără voi, fără implicarea voastră, acest drum nu poate fi dus până la capăt. Vă rugăm din suflet să rămâneți alături de noi!”

Cazul celor doi frați a fost prezentat pe larg de Agenția de știri Basilica, iar familia a fost ajutată și de Asociația Studenților Teologi Ortodocși, care a dedicat concertul de colinde din luna decembrie a anului 2025 strângerii de fonduri pentru cauza familiei Rusu. Printre cei care au sprijinit financiar s-a aflat și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Dumnezeu lucrează prin oameni, iar ajutorul Lui este iubirea care vine prin inimile voastre”, a mai transmis familia.

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Foto credit: Facebook / Asociatia Ioan si Teodor CMT4J