Cele mai vechi desene din Europa Centrală pot fi descoperite într-o expoziție în județul Bihor

O expoziție deschisă la Cabana Vadu Crișului din județul Bihor prezintă desenele paleolitice descoperite în Peștera Coliboaia, considerate cele mai vechi reprezentări artistice cunoscute din Europa Centrală.

Expoziția „Galeria desenelor paleolitice din Peștera Coliboaia” a fost deschisă în această săptămână, unde poate fi vizitată până în luna octombrie. Aceasta este organizată de Muzeul Țării Crișurilor Oradea în colaborare cu Aven d’Orgnac Grand Site de France și aduce în atenția publicului unele dintre cele mai importante descoperiri preistorice de pe teritoriul României.

Potrivit instituției muzeale, expoziția prezintă istoria descoperirii și imagini cu desenele paleolitice identificate în Peștera Coliboaia din județul Bihor, considerate cele mai vechi reprezentări artistice cunoscute din Europa Centrală. Analizele radiometrice au indicat o vechime de aproximativ 31.640 de ani.

Cea mai spectaculoasă descoperire paleolitică din Bihor a fost făcută în Peștera Coliboaia, situată în comuna Pietroasa, pe Valea Sighiștelului. Desenele realizate cu cărbune pe pereții galeriei înfățișează un bizon, un cal, două capete de rinocer, unul sau două capete de urs și un animal nedeterminat, posibil un cal sau o felină.

Reprezentanții muzeului precizează că expoziția este rezultatul unei colaborări științifice româno-franceze începute în anul 2011, în cadrul unui proiect de cercetare derulat cu sprijinul mai multor instituții și organizații din România și Franța. Peștera Coliboaia a fost inclusă pe lista indicativă a României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, primul pas oficial către recunoașterea internațională a sitului ca bun de valoare universală excepțională.

Curatorul expoziției este arheologul Călin Ghemiș, muzeograf în cadrul Serviciului Arheologie și Restaurare al Muzeului Țării Crișurilor. Expoziția poate fi vizitată de marți până duminică, între orele 9:00 și 16:30, iar accesul este gratuit pentru vizitatorii Peșterii Vadu Crișului.

Foto credit: Facebook / Muzeul Ţării Crişurilor Oradea – Complex Muzeal