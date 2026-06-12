Elevii Seminarului Teologic din București au susținut examenele de certificare a competențelor profesionale

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București au susținut miercuri examenele de certificare a competențelor profesionale.

Examenele, care marchează încheierea parcursului liceal al seminariștilor, a cuprins două probe. Prima a constat într-o evaluare practică, ce a inclus subiecte din mai multe discipline studiate pe parcursul celor patru ani.

Cea de-a doua probă a presupus susținerea unei lucrări științifice, elaborată sub îndrumarea unui profesor de specialitate din domeniul teologic.

Comisia de evaluare a fost alcătuită din cadre didactice ale instituției de învățământ fiind prezidată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Bilanțul celor patru ani de studiu

Părintele Dan Toader, cadru didactic la Seminarul Teologic Ortodox din București, a vorbit despre semnificația și specificul examenului de certificare susținut anual de absolvenții instituției: „Începuturile cursurilor seminariale sunt pline de emoții și de speranțe, iar acestea, pe parcursul celor patru ani de studiu, se transformă, nădăjduim, în roade și împliniri pentru toți cei care trec prin școala noastră”.

„Astăzi facem bilanțul acestor patru ani de studiu, culegând roadele prin examenul de atestat, examen care evidențiază pregătirea elevilor, devenirea și formarea lor atât pe plan teoretic, teologic, cât și practic. Nădăjduim că acest examen dovedește, pentru fiecare în parte și pentru noi, ca școală, că timpul petrecut aici a fost unul folositor”, a declarat clericul pentru Trinitas TV.

Examenul de certificare a competențelor profesionale are loc îna­intea examenului de Bacalaureat. Probele scrise vor avea loc în periaoda 29 iunie-2 iulie. Rezultatele vor fi afișate în 7 iulie, iar contestațiile pot fi depuse în aceeași zi. Rezultatele finale vor fi disponibile în data de 13 iulie.

Foto credit: Ziarul Lumina