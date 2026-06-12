Civilizația Cucuteni, în atenția cercetătorilor europeni: Noi tehnologii dezvăluie secrete vechi de 6.000 de ani

Noi tehnologii de cercetare și colaborări cu specialiști din Germania, Cehia și Franța contribuie la descoperirea unor informații importante despre civilizația Cucuteni, una dintre cele mai vechi culturi preistorice din spațiul românesc, informează Agerpres.

Interesul pentru această cultură s-a manifestat încă de la descoperirea sitului eponim de la Cucuteni, la sfârșitul secolului al 19-lea, iar cercetările continuă și astăzi prin proiecte internaționale și tehnologii moderne.

Vasile Diaconu, arheolog de la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, a declarat că, în ultimul deceniu, instituțiile din județul Neamț au dezvoltat mai multe colaborări științifice internaționale dedicate studierii civilizației cucuteniene.

Parteneriate cu cercetători europeni

Unul dintre cele mai importante parteneriate este cel dintre Complexul Muzeal Național Neamț și Universitatea „Friedrich Alexander” din Erlangen-Nürnberg, Germania. Cercetările realizate prin metode neinvazive au permis investigarea a zeci de așezări și au oferit informații valoroase despre structura lor internă și sistemele defensive.

Recent, cercetătorii nemțeni au colaborat și cu Centrul Arheologic din Olomouc și Universitatea „Masaryk” din Brno, Cehia, într-un proiect privind utilizarea metodelor geofizice în siturile preistorice. Datele obținute au evidențiat moduri complexe de organizare a unor așezări, cu locuințe dispuse în grupuri distincte și sisteme de apărare elaborate.

„Încercăm să ținem pasul cu cele mai noi tehnologii care își găsesc aplicabilitate în domeniul arheologiei și ne bucură faptul că am găsit colaborare la specialiști din Germania și Cehia, care ne ajută să înțelegem mai bine specificul unor așezări preistorice. Pentru ceea ce înseamnă cercetarea culturii Cucuteni, aceste colaborări sunt extrem de utile, nu doar pentru noi, ci și pentru specialiștii străini”, a subliniat Vasile Diaconu.

În paralel, studenți de la Universitatea din Toulouse, Franța, au participat la stagii practice organizate la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț: „Am fost foarte încântat și de colaborarea cu studenții francezi, care au putut experimenta provocările unei săpături arheologice într-o așezare cucuteniană și s-au bucurat de descoperirea unor vestigii interesante”, a evidențiat arheologul.

Patrimoniu arheologic deosebit

Vasile Diaconu a subliniat și importanța promovării patrimoniului românesc în mediul academic internațional.

„Reușim să arătăm comunității științifice internaționale că România are un patrimoniu arheologic deosebit, iar cultura Cucuteni este unul dintre exponenții principali”, a mai spus cercetătorul.

Județul Neamț deține numeroase situri aparținând culturii Cucuteni și găzduiește, de asemenea, un muzeu dedicat exclusiv acestei remarcabile civilizații preistorice, veche de 6.000 de ani.

Foto credit: Facebook / Vasile Diaconu