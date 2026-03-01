Galerie foto: Prima duminică a Postului Mare la Catedrala Patriahală (2026)

Prima zi a lunii martie a coincis anul acesta cu prima duminică a Postului Mare, dedicată cinstirii sfintelor icoane, cunoscută drept Duminica Ortodoxiei.

La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințiții Părinți Varlaam Ploieșteanul și Timotei Prahoveanul.

La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul de învățătură și a fost felicitat cu ocazia aniversării a 36 de ani de slujire arhierească.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene

 

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