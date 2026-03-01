36 de ani de arhierie ai Patriarhului Daniel: A imprimat un ritm și un etos Bisericii noastre

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost felicitat duminică, la finalul Sfintei Liturghii de la Catedrala Patriarhală, cu ocazia aniversării a 36 de ani de slujire arhierească.

Înainte de a adresa mesajul de felicitare, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a prezentat volumul „Centenarul Patriarhiei Române, noi sfinți români și sfințirea picturii Catedralei Naționale. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2025”.

Episcopul vicar patriarhal a subliniat continuitatea și rodnicia slujirii Patriarhului României: „Acești 36 de ani de slujire arhierească ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel au imprimat un ritm și un etos Bisericii noastre”.

Prisacă a Duhului Sfânt

Preasfinția Sa a evocat și perioada păstoririi Patriarhului Daniel ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, amintind aprecierea exprimată atunci de Mitropolitul Bartolomeu Anania, care compara activitatea mitropoliei cu „o prisacă a Duhului Sfânt”.

„După 30 septembrie 2007, data întronizării Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al României, această atmosferă de prisacă a Duhului Sfânt a fost adusă la nivelul întregii Patriarhii, atât în țară, cât și în străinătate”, a spus Episcopul vicar patriarhal.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat faptul că lucrarea Bisericii s-a făcut simțită în societate, arătând că „toată lumea recunoaște această activitate prodigioasă de zi și noapte și oamenii care nu au nicio legătură sau nu doresc să aibă o legătură cu Biserica, vrând-nevrând, se intersectează cu Biserica și cu lucrarea ei în societate la fiecare pas”.

„Toate categoriile sociale s-au bucurat de grija specială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de la persoanele nenăscute și până la persoanele trecute din lumea aceasta, prin grija avută față de memoria lor”.

Lucrarea în Biserică

Patriarhul Daniel a mulțumit pentru urări și a evidențiat caracterul comunitar al lucrării bisericești, folosind imaginea simbolică a stupinei și a albinelor: „Albinele sunt harnice și darnice. Harnice pentru că adună esențialul, iar această lucrare a hărniciei se concretizează în dărnicia exprimată prin fagurii de miere”.

Preafericirea Sa a arătat că această imagine reflectă lucrarea comună din Biserică, realizată prin efortul tuturor slujitorilor și credincioșilor.

Patriarhul României a mulțumit lui Dumnezeu pentru roadele slujirii și pentru implicarea celor care contribuie la viața eclesială: „Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrările acestea care s-au făcut în primul rând cu ajutorul Lui și cu osteneala ierarhilor, preoților, diaconilor, monahilor și monahiilor, credincioșilor și credincioaselor și tuturor instituțiilor bisericești”.

Patriarhul Daniel a fost hirotonit arhiereu în data de 4 martie 1990, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, în Duminica Ortodoxiei.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene