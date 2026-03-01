Patriarhul Daniel la Duminica Ortodoxiei: Icoanele ne cheamă la rugăciune, sfințenie și comuniune

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat, în Duminica Ortodoxiei, rolul esențial al sfintelor icoane în viața credincioșilor. „Icoanele ne cheamă la rugăciune, la sfințenie și la comuniune cu toți Sfinții lui Dumnezeu”, a afirmat Patriarhul României.

Patriarhul Daniel a participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Catedrala Patriarhală.

Preafericirea Sa a explicat că Duminica Ortodoxiei, prima duminică din Postul Mare, este dedicată mărturisirii dreptei credințe și amintește biruința Bisericii asupra iconoclasmului, hotărâtă în anul 843 la Constantinopol.

Icoana, indispensabilă credinței

Potrivit Patriarhului Daniel, cinstirea icoanelor este inseparabil legată de adevărul întrupării Fiului lui Dumnezeu.

„Pentru Ortodoxie, Sfintele Icoane nu sunt doar o podoabă estetică în Biserică. Ele fac parte din mărturisirea dreptei credințe, încât nimeni nu poate fi creștin ortodox dacă nu le cinstește”.

Citându-l pe Sfântul Ioan Damaschin, Patriarhul României a ilustrat temeiul teologic al cinstirii icoanelor: „Eu nu cinstesc materia icoanei, ci îl cinstesc pe Creatorul materiei, care pentru mine S-a făcut materie, pe Iisus Hristos”.

Mărturia vizibilă a întrupării lui Hristos

Patriarhul Daniel a subliniat că icoana exprimă credința creștină atât prin cuvânt, cât și prin imagine: „Sfintele Icoane nu se adaugă la credința ortodoxă ca o anexă, ci exprimă credința ortodoxă într-o formă completă, ca mărturisirea adevărului întrupării sau înomenirii Fiului Veșnic al lui Dumnezeu”.

„Icoana nu este făcută doar pentru a fi admirată ca o piesă de muzeu sau ca o simplă podoabă, ci icoanele Sfinților ne cheamă la rugăciune împreună cu Sfinții”, a afirmat Patriarhul Daniel, explicând că, atunci când credincioșii se apropie de icoană, se întâlnesc cu Sfântul reprezentat pe aceasta.

De asemenea, Patriarhul României a evidențiat dimensiunea eshatologică a icoanei: „Icoana în Biserică este o chemare permanentă la rugăciune și vedere profetică a Împărăției Cerurilor”.

Prezența lui Hristos în Biserică

Patriarhul Daniel a arătat că icoanele confirmă făgăduința prezenței permanente a lui Hristos în Biserică: „Icoana Domnului Iisus Hristos este confirmarea făgăduinței Lui: Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului”.

Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat că drumul către sfințenie începe prin mărturisirea credinței și curățirea de păcate.

„Primul pas în dobândirea sfințeniei este mărturisirea dreptei credințe și curățirea de păcate prin pocăință, prin spovedanie și apoi împărtășirea cu Sfintele Taine. Prin acestea ne sfințim viața și primim har ca să săvârșim fapte bune”, a îndemnat la final Preafericirea Sa.

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene