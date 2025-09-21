Mitropolitul Irineu despre Sf. Gherasim de la Tismana: Și-a iubit propriul torționar și l-a ajutat să se mântuiască

Lucrările Simpozionului Național „Mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX: Sfântul Cuvios Gherasim Iscu și Mănăstirea Tismana în perioada comunistă” au continuat sâmbătă la Mănăstirea Tismana din județul Gorj, în prezența Mitropolitului Irineu al Olteniei.

„A vorbi despre Sf. Gherasim este un lucru duhovnicesc, un lucru de suflet, mai mult decât istoric. Firește, el este un om al timpului său, care a cunoscut greutățile poporului român, care a cunoscut greutățile Bisericii, ale monahismului, ale preoților”, a afirmat părintele mitropolit la eveniment.

Temnița, Drum al Crucii

Mitropolitul Olteniei a amintit că sfântul, fost stareț al Mănăstirii Tismana, a trăit în timpul prigoanei comunismului ateist impus de trupele sovietice.

„Sfântul, din dragoste față de dorul acesta al libertății religioase, pe care îl trăise în Transnistria ca misionar, văzuse ce se întâmplase cu Biserica și cu credincioșii, nu putea să nu asculte pe cei care erau râvnitori”, a precizat Înaltpreasfinția Sa.

Părintele Mitropolit Irineu a amintit despre viața din închisoare a Sfântului Gherasim, despre trăirea sa ascetică, dar și despre sfârșitul său mucenicesc.

„Sfântul a pornit pe Drumul Crucii, o cruce a mărturisirii, a muceniciei. Evident că-și luase această cruce o dată cu călugăria lui, atunci când a promis că-L va urma pe Mântuitorul Iisus Hristos și va duce această viață de restriște până la capăt, iar acum a venit proba practică.”

Astfel, Sf. Cuv. Gherasim a ajuns să fie anchetat, batjocorit, bătut și în mare suferință, dar fără a învinui vreodată pe cineva.

„Sfântul, într-o perioadă de aproape trei ani, a pătimit așa de mult încât, la capătul acestei perioade, și-a dat sfârșitul martiric, dar nu ca o pedeapsă, ci un sfârșit ca o apoteoză, ca o încununare a tuturor eforturilor sale călugărești, atât ca stareț la Arnota, apoi ca stareț aici la mănăstire și apoi ca om de rugăciune în aceste încăperi ale întunericului, unde era deposedat de toate gradele sale călugărești și preoțești”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

I-a învățat pe deținuți să se roage

Mitropolitul Olteniei a amintit ce era represiunea comunistă, care prigonea oamenii nu pentru faptele lor, ci pentru ceea ce erau și reprezentau.

„Lumea știa că Sfântul era nevinovat, însă căutau să-l învinuiască de ceva, fiindcă așa era ordinul, ca toți condamnații politic să sfârșească într-un mod sau altul”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„Evident că, în fața acestor rânduieli ale întunericului, Sfântul nu a putut rezista decât numai cu răbdarea și cu rugăciunea. Dar el era deja inițiat în rugăciunea inimii, căci el practica această rugăciune.”

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a adăugat că mărturiile celor care l-au cunoscut dinainte arată că sfântul „avea de atunci aceste trăsături ale sfințeniei. El nu le-a dobândit în închisoare, ci le avea, iar în temniță era, după cum spunea Radu Ciuceanu, ca un călugăr care-și schimbase chilia din mănăstire și o avea acum în pușcărie, iar acolo își făcea pravila”.

„El i-a învățat pe deținuți cum să se roage, cum să rostească rugăciunea inimii, pentru care faptă a fost bătut cumplit și suferea cu mare răbdare aceste lucruri, deoarece le considera pentru sufletul său.”

„În final, în ultimul moment al vieții, s-a petrecut o minune și mai mare, dincolo de starea fizică. Sfântul și-a iubit propriul torționar și nu numai atât, l-a ajutat să se mântuiască, acesta a trecut dincolo de porunca evanghelică”, a adăugat părintele mitropolit.

Binecuvântare din partea Patriarhului Daniel

Răzvan Mihai Clipici, Consilier Patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, a transmis cuvântul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, menţionând principalele evenimente prilejuite de canonizarea celor 16 Sfinţi români de către Sfântul Sinod.

De asemenea, consilierul patriarhal a susținut prelegerea „Sfântul Cuvios Gherasim de la Tismana, isihastul temnițelor comuniste”.

Simpozionul face parte din seria de manifestări liturgice și culturale organizate cu prilejul proclamării locale a canonizării Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana, care are loc duminică la mănăstire.

O listă detaliată a participanților și prelegerilor de sâmbătă se găsește aici.

Sâmbătă seară, la Mănăstirea Tismana a fost oficiată o slujbă de Priveghere în cinstea Sf. Cuv. Mc. Gherasim.

Proclamarea locală a canonizării

Proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana este transmisă live de Trinitas TV și Radio Trinitas.

Foto credit: Mitropolia Olteniei