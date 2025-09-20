Au început manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sf. Cuv. Mc. Gherasim: Simpozion la Mănăstirea Tismana

Mănăstirea Tismana găzduiește, începând de vineri, lucrările Simpozionului Național „Mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX: Sfântul Cuvios Gherasim Iscu și Mănăstirea Tismana în perioada comunistă”.

Evenimentul face parte din seria de manifestări conexe proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana, care va avea loc duminică, 21 septembrie.

Comunicări științifice

La festivitatea de deschidere au luat cuvântul arhim. Ioachim Pârvulescu, stareţul mănăstirii Lainici, pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, pr. lect. univ. dr. Mihai Ciurea, prodecanul instituţiei, şi pr. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial al sectorului învăţământ, cel care a transmis cuvântul de bun venit şi cuvântul de binecuvântare din partea Părintelui Mitropolit Irineu.

Sesiunile de comunicări științifice de vineri au inclus referate despre viața și mărturia Sfântului Gherasim Iscu, despre suferințele clerului ortodox în timpul regimului comunist și despre locul jertfei martirilor în conștiința Bisericii și a neamului românesc.

Lista detaliată a participanților și a lucrărilor din cursul zilei de vineri, precum și mai multe fotografii se găsesc pe site-ul eparhial.

Lansări de carte

Un moment important l-a constituit lansarea a două volume dedicate Sfântului Gherasim, apărute la Editura Mitropoliei Olteniei:

„Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana: isihast și mărturisitor” de pr. dr. Sorin Grigore Vulcănescu și „Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim Iscu – vrednic urmaș al Sfântului Nicodim de la Tismana”, volum colectiv coordonat de pr. dr. Sorin-Grigore Vulcănescu și dr. Alin Mureșan.

Simpozionul continuă sâmbătă cu noi prelegeri.

Tot sâmbătă, de la ora 19:00, la Mănăstirea Tismana va fi oficiată slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Gherasim.

Foto credit: Mitropolia Olteniei