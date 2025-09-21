IPS Iosif la Tismana: Vrem să transformăm lumea aceasta în rai, uitând pe Cel Care este raiul nostru, pe Însuși Dumnezeu

„Noi vrem să transformăm lumea aceasta în rai, dar uitând pe Cel Care este raiul nostru, adică pe Însuși Dumnezeu”, a avertizat duminică, la Mănăstirea Tismana, Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, explicând ce înseamnă asumarea Crucii și urmarea lui Hristos.

Înaltpreasfinția Sa a făcut parte din soborul de ierarhi, condus de Mitropolitul Irineu al Olteniei, care a oficiat Sfânta Liturghie înainte de proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Mărturisitor Gherasim (Iscu) de la Tismana.

„Ne facem case cât mai frumoase, trăim cât mai bine, mâncăm cât mai bine, bem cât mai bine, până îngropăm sufletul nostru în propriul nostru trup și devine trupul nostru propriul nostru mormânt, mormântul sufletului nostru. Pentru că, uitându-L pe Dumnezeu, sufletul se stinge de sete și de foame după Dumnezeu, fără să ne dăm seama”, a spus Părintele Mitropolit Iosif.

Ce este asumarea Crucii

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a explicat ce înseamnă asumarea Crucii lui Hristos.

„Așa cum Mântuitorul a luat o cruce asupra Lui – pe noi înșine, iată, Sfântul Pavel ne învață că, atunci când Îl primim pe Hristos în ființa noastră, din tot sufletul și din tot trupul nostru, din toată ființa noastră, nu mai trăim noi, ci trăiește Hristos în noi. Și aceasta este să ne luăm crucea și să-i urmăm Lui, oriunde am fi și orice am face”, a spus Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale.

„Credința și dragostea noastră pentru Cel răstignit, pentru Cel crucificat, pentru Cel de pe cruce, trebuie să primeze, să fie înaintea a toate în viața noastră.”

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a subliniat că „temelia Crucii Mântuitorului este dragostea lui Dumnezeu Tatăl pentru noi”.

„Crucea, când vorbim despre ea, nu este un lucru negativ, nu trebuie să ne gândim imediat la suferință, la durere, la lacrimi, pentru că prin Cruce a venit bucurie la toată lumea. Adică a venit Învierea Domnului, pe care o prăznuim.”

Sfântul care l-a iertat pe cel care l-a torturat

„Cel pe care îl mărturisim astăzi și îl proclamăm ca sfânt, Sfântul Gherasim, a fost cel care, așa cum mucenicii lui Hristos s-au rugat pentru cei care îi schingiuiau, pentru cei care îi torturau, așa s-a rugat și el. Și în ultima clipă, pe patul de moarte, și-a iertat și a dat iertare celui care l-a torturat, torționarului lui, care a murit el însuși împăcat cu Dumnezeu, spovedit și împărtășit în aceeași celulă cu el”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

„Ce-a fost în inima lui, dacă nu bucuria Crucii lui Hristos, bucuria învierii lui Hristos, care, asemenea Sfântului Pavel, trăia de-acum și în el, în acest sfânt pe care astăzi îl pomenim cu atâta cinste, cu atâta smerenie și noi?” a adăugat Părintele Mitropolit Iosif.

Pământul românesc dă roadele sfințeniei

Înaltpreasfinția Sa a precizat că este o mare bucurie să fie prezent la aceste momente de solemnitate profund duhovnicească.

„Sigur că momentele acestea de har, mai ales pentru noi, cei care trăim în departe de România, în afara țării, în Europa, sunt mai accentuate, mai pronunțate, mai bogate poate decât cei care trăiți aici zi de zi cu sfinții pe pământul acesta care începe să-și dea roadele lui, roadele sfințeniei și le vedem acestea mai ales în acești ultimi ani.”

Ne asumăm Crucea prin faptele credinței

Mitropolitul Iosif și-a încheiat omilia cu un îndemn la asumarea Crucii cu bucuria și nădejdea Învierii prin asumarea credinței mărturisitoare într-o lume care Îl uită pe Dumnezeu.

„Să devenim noi înșine apostolii Crucii Mântuitorului și să o mărturisim atât prin semn, prin faptul că ne însemnăm, că o purtăm, dar mai ales prin faptele vieții noastre de zi cu zi, faptele credinței, adică iertarea, smerenia, milostenia, nejudecata aproapelui și dragostea necondiționată pentru aproapele nostru”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

Soborul ierarhilor care slujesc la Mănăstirea Tismana în această Duminică după Înălțarea Sfintei Cruci este format din: Mitropoliții Irineu al Olteniei și Iosif al Europei Occidentale și Meridionale; Arhiepiscopii Varsanufie al Râmnicului și Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord; Episcopii Ignatie al Hușilor, Lucian al Caransebeșului, Nicodim al Severinului și Strehaiei, Antonie de Bălți Sebastian al Slatinei și Romanaților și Nestor al Devei și Hunedoarei; Episcopii vicari Paisie Lugojanul al Arhiepiscopiei Timișoarei și Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului; și Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Context

La finalul Liturghiei are loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Gherasim de la Tismana. Slujba este transmisă în direct de Trinitas TV pe Facebook și Youtube.

Liturghia de la Tismana face parte dintr-o serie amplă de manifestări liturgice și culturale dedicate sfântului.

În anul 2024, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea a 16 sfinți mărturisitori în temnițele comuniste și mari duhovnici, printre aceștia numărându-se Sfântul Cuvios Mărturisitor Gherasim (Iscu) de la Tismana. La 4 februarie 2025 a avut loc proclamarea generală a canonizării tuturor la București, urmată, pe parcursul anului, de proclamări locale ale canonizării în eparhiile în care aceștia și-au dăruit viața lui Dumnezeu.

