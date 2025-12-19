Eveniment dedicat cuviosului athonit Dometie Trihenea în satul său natal din Mărginimea Sibiului

Preoții din Mărginimea Sibiului l-au comemorat pe Arhim. Dometie Trihenea joi în satul natal al cuviosului athonit. În această perioadă se împlinesc 40 de ani de trecerea sa la Domnul.

Evenimentul, organizat cu binecuvântarea ÎPS Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a avut loc în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Tilişca, judeţul Sibiu, în prezența pr. Bogdan Fluieraș, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, a dlui Dr. Gabriel Pomană, secretar eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, a pr. Petru Damian, protopop de Sălişte, a preotului paroh Paul Vecerzan și a clericilor și credincioșilor din Mărginimea Sibiului..

„Societatea în care trăim astăzi nu ne prea învață să ne gândim la trecut, la înaintașii noștri. Iată că găsim elemente foarte solide din trecut pe care ar trebui să le luăm în seamă”, a declarat pr. Bogdan Fluieraș, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, și delegatul la eveniment al Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

Dr. Gabriel Pomană, secretar eparhial, a prezentat viața arhimandritului român, iar parohul Paul Vecerzan a subliniat că Arhim. Dometie Trihenea a dus cu sine locurile natale oriunde a mers.

„Chiar dacă a plecat de tânăr, să știți că și-a iubit Tilișca, și-a iubit locurile natale, pentru că nu le-a uitat. Spunea părintele că, după ce a murit și au mers la Chilia Sf. Ipatie, monahii de acolo știau despre Tilișca, știau despre oamenii din Tilișca, știau despre pădurile din Tilișca, despre locurile din Tilișca.”

Participanții au putut afla mai multe despre Arhim. Dometie Trihenea, plecat de la o vârstă fragedă în Muntele Athos, unde a condus obștea de la Chilia vatopedină „Sf. Ipatie” și – timp de 10 ani – pe cea a Mănăstirii Zografu. Astfel, a fost unicul român stareț al unei mănăstirii împărătești din Sfântul Munte.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a menționat joi pe Arhim. Dometie Trihenea între marii nevoitori români ai secolului, trecut, sugerând că urmează și alte canonizări ale unor cuvioși români athoniți în Patriarhia Ecumenică.

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Foto credit: Costin Chesnoiu