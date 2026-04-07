Episcopul Sălajului i-a îndemnat pe tinerii din Sibiu la un antrenament duhovnicesc în șapte trepte

Episcopul Benedict al Sălajului i-a îndemnat pe tinerii din Sibiu să urmeze un parcurs duhovnicesc în șapte trepte, prezentat ca un „antrenament” pentru viața spirituală.

Preasfinția Sa a participat la o conferință organizată de Organizația Tinerilor din Sibiu în data de 2 aprilie la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu.

În cadrul întâlnirii, ierarhul a explicat etapele urcușului duhovnicesc, începând cu desprinderea de lucrurile care pot deveni piedică. Soluția propusă de Episcopul Benedict a fost „desprinderea de ceva care îmi place, dar de care sunt conștient că nu-mi face bine”.

„La un moment dat, nemaiexistând acest atașament, te poți apropia de acea realitate fără patimă”, a afirmat Preasfinția Sa.

Înviere a smereniei

Despre ascultare, ierarhul a arătat că rămâne esențială, chiar dacă este greu de înțeles astăzi: „Ascultarea este mormânt al voinței și înviere a smereniei”.

Episcopul Sălajului a atras atenția asupra tendinței de a absolutiza propriile dorințe: „Când zici eu vreau, aș vrea să fiți atenți la ce vreți. De câte ori ați vrut ceva care nu a fost potrivit pentru voi?”.

„Un om care nu mai are atașamente consistente devine un om liber”, a adăugat Preasfinția Sa.

Îndemnuri practice

Conferința a inclus și îndemnuri practice pentru viața de zi cu zi, precum statornicia și ridicarea după cădere, dar și atenția la reacțiile personale și la modul în care acestea influențează relația cu ceilalți și cu Dumnezeu.

Întâlnirea s-a încheiat cu dialogul cu tinerii, în care Episcopul Benedict a subliniat că viața duhovnicească începe dintr-o relație vie: „Nu prima dată e regula. Prima dată e dragostea, și apoi regula”.

Tinerii participanți au fost invitați să continue acest parcurs în cadrul activităților organizate în perioada următoare, inclusiv taberele duhovnicești pregătite de organizația sibiană de tineret.

Foto credit: Mitropolia Ardealului