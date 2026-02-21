PS Benedict oferă șase sfaturi pentru a ne îmbunătăți viața duhovnicească în Postul Mare

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a oferit șase sfaturi pentru îmbunătățirea vieții duhovnicești în perioada Postului Mare, într-un mesaj transmis cu acest prilej.

Astfel, Preasfinția Sa a explicat că în această perioadă suntem invitați la „postire însoțită de asceză” și la „participare liturgică responsabilă” la viața Bisericii.

„Postul Mare este un răstimp de maximă intensitate în Biserica noastră, trăit ca o perioadă de așteptare lucrătoare pentru întâlnirea cu Hristos, Mirele Care iese biruitor din mormânt. Această stare se vede, pe de-o parte, prin invitația la postire însoțită de asceză, ca un adevărat antrenament în stadion pentru a lua premiul (1 Corinteni 9: 24), iar, pe de altă parte, printr-o participare liturgică responsabilă la viața Bisericii”, a precizat ierarhul.

PS Benedict a menționat și contextul liturgic al perioadei Postului Mare, marcat de oficierea Liturghiei Darurilor mai înainte sfințite, a deniilor și a Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

Un exercițiu de sinceritate

Pentru a ne îmbunătăți duhovnicește în această perioadă specială, Episcopul Sălajului propune următoarele îndemnuri:

1. Să asumăm serios postul ascetic pe modelul străduință, stăruință sau, la nevoie, chiar silire;

2. Să ne exersăm în rugăciune, văzută ca un dialog al inimii cu Domnul și alternativă la împrăștierea din afară;

3. Să facem din lectura Scripturii și a cărților duhovnicești un program cotidian, pentru a învăța să ne hrănim și cu o altfel de hrană; în mod deosebit indicăm „Scara” Sfântului Ioan Scărarul (Filocalia 9), un veritabil manual ascetic pentru un creștin practicant;

4. Să facem din spovedanie un exercițiu de sinceritate, în mod sistematic și cu valoare eliberatoare, „reconfigurându-ne” traseul;

5. Să participăm deplin la Liturghie, împărtășindu-ne cu dor și bucurie mare, pentru a simți gustul Împărăției făgăduite;

6. Să stăm departe de duhul tulburării și al dezbinării prezent în jurul nostru, în spațiul social, căutând pacea lăuntrică.

Martie, luna pentru viață

În mesajul său, PS Benedict că luna martie este dedicată vieții, cu un accent deosebit pus pe omagierea femeilor din viața noastră.

„În acest cadru, amintim că, în luna martie, când se prăznuiește Bunavestire, în mod deosebit, vom onora viața ca dar de la Dumnezeu și vom omagia mamele și femeile cu roluri deosebite în viețile noastre, însă vom privi și la problemele lor”.

„Ne vom gândi la copiii noștri și la educația acestora, dar și la tentațiile cu care se confruntă – consumul de droguri sau dependența digitală. Și, mai ales, vom încerca să convertim aceste realități în atitudini responsabile și rugăciune împreună pentru lumea în care trăim”, a transmis Episcopul Sălajului.

