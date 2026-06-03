Familia creștină și provocările actuale, în atenția clericilor Protopopiatului Lazio reuniți în Malta

Clericii Protopopiatului Lazio I din Italia s-au reunit marți pentru prima dată în Malta pentru ședința administrativă și pastorală, unde au fost evidențiate familia creștină și provocările actuale.

Întâlnirea a avut loc la Parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Valletta, la inițiativa părintelui protopop Cristian Alin Oltean.

După rugăciunea de început, clericii au analizat aspecte administrative și pastorale legate de activitatea parohiilor din cadrul Protopopiatului Lazio I, fiind prezentate comunicări și informații privind lucrarea misionară și socială desfășurată în comunitățile românești din zonă.

Viața de familie

În continuarea lucrărilor, participanții au luat parte la un moment de reflecție și dialog duhovnicesc dedicat familiei creștine. Părintele Gabriel Apopei, slujitor la Parohia „Sfântul Ierarh Grigorie cel Mare al Romei” din Torre Angela și consilier al Departamentului pentru Familie al Episcopiei Italiei, a prezentat volumul „Învățături folositoare în viața de familie după Scara Sfântului Ioan Sinaitul”, semnat de pr. Temistocle Mourtzanos.

Pornind de la temele dezvoltate în lucrare, clericii au purtat o amplă discuție despre provocările cu care se confruntă familia creștină în societatea contemporană.

Au fost abordate aspecte legate de relația dintre soți, educația copiilor, importanța rugăciunii în viața de familie și modul în care învățăturile ascetice ale Sfântului Ioan Scărarul pot fi aplicate în viața de zi cu zi a credincioșilor.

Împărtășirea experiențelor pastorale

Participanții au avut totodată posibilitatea de a împărtăși experiențe pastorale și de a reflecta asupra modului în care Biserica poate răspunde dificultăților întâmpinate de familiile românești din diaspora.

La finalul întâlnirii, părintele Alexandru Popescu, parohul comunității românești din Malta, a mulțumit clericilor prezenți pentru participare și părintelui protopop Cristian Alin Oltean pentru inițiativa organizării ședinței în insula mediteraneană.

Părintele paroh a evidențiat importanța unor astfel de reuniuni, care „depășesc dimensiunea administrativă și contribuie la întărirea relațiilor frățești dintre clerici, la o mai bună cunoaștere reciprocă și la consolidarea comuniunii dintre parohiile românești din diaspora”.

Foto credit: Parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”