Bucureștenii sunt invitați să doneze sânge la Primăria Capitalei: O singură donare poate salva până la trei vieți

Bucureștenii sunt invitați joi să doneze sânge la Primăria Capitalei. Lucian Judele, administratorul public al Minicipiului București, a subliniat că „o singură donare poate salva până la trei vieți”.

Campania este organizată de Primăria Municipiului București, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București, și se va desfășura între orele 08:30 și 12:00.

Anunțul a fost făcut de Lucian Judele, printr-o postare pe rețelele de socializare, care a evidențiat importanța donării de sânge și rolul pe care îl au donatorii în salvarea vieților celor aflați în situații critice.

„Ți s-a întâmplat vreodată să-ți sune telefonul și să afli că o rudă, un prieten sau cineva foarte drag are nevoie urgentă de sânge? Acea secundă în care îngheți. Când nu mai contează nimic altceva. Când ai da orice. Mulți dintre noi au trăit-o”.

„Și în momentul ăla, singurul lucru care contează e că cineva, undeva, a donat înainte să fie nevoie. Un necunoscut care a salvat acea persoană. Și tu poți fi acel om pentru altcineva”, a subliniat oficialul.

Condiții pentru donatori

Donatorii trebuie să îndeplinească mai multe criterii, între care: vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, greutate peste 50 kg, puls regulat (60–100 bătăi pe minut) și tensiune arterială între 100 și 180 mmHg.

Totodată, nu pot dona sânge persoanele care au suferit intervenții chirurgicale în ultimele șase luni, femeile însărcinate, precum și persoanele cu antecedente medicale.

Persoanele interesate să doneze sânge trebuie să completeze formularul de înscriere disponibil online.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene