Parohia „Sfântul Elefterie” – Nou organizează o campanie de donare pentru copiii vulnerabili

Parohia „Sfântul Elefterie” – Nou din Capitală organizează duminică, în cadrul evenimentului Bazar de Cotroceni, campania de donații „Cutia cu Bucurie” pentru copiii vulnerabili, potrivit B365.ro.

Campania se va desfășura în curtea bisericii. Potrivit organizatorilor, donațiile vor fi direcționate atât către copiii proveniți din medii vulnerabile, cât și către activitățile dedicate celor mici desfășurate în cadrul parohiei.

„Voluntarii din cadrul Parohiei Sfântul Elefterie Nou organizează campania de donații Cutia cu Bucurie, o inițiativă prin care invită credincioșii, locuitorii cartierului și pe toți cei care doresc să facă o faptă bună să dăruiască rechizite, jucării și cărți pentru copiii vulnerabili și pentru susținerea activităților dedicate copiilor din parohie”.

„Fiecare donație reprezintă o șansă în plus pentru un copil de a primi sprijin, încurajare și atenție din partea comunității”, au mai transmis reprezentanții parohiei.

Evenimentul are loc în cadrul ediției din perioada 6-7 iunie a Bazarului de Cotroceni, manifestare care transformă pentru două zile cartierul bucureștean într-un spațiu dedicat întâlnirilor culturale, atelierelor creative, concertelor și activităților comunitare. Intrarea este liberă.

Foto credit: Magnific