Suedezii continuă să vină în Biserica Ortodoxă: Șapte persoane, majoritatea tinere, botezate de PS Macarie

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a botezat la Kalmar, în Suedia, șase tineri cu vârste între 13 și 33 de ani și o doamnă în vârstă de 50 de ani.

Noilor membri ai Bisericii le-au fost alături familiile și credincioșii români și scandinavi prezenți la slujba de Rusalii.

„Ne bucurăm că acești tineri au deschis poarta inimii Mântuitorului Iisus Hristos, cu lacrimi și bucurie, în timp ce mulți ca ei aici și în alte locuri închid poarta inimii lor Mântuitorului, Care bate la ușa inimii fiecăruia și mai cu seamă a celor care sunt în întunericul necredinței”, a spus Părintele Episcop Macarie.

„Și mulți, foarte mulți închid poarta inimii lor și o zăvorăsc și Mântuitorul așteaptă smerit și îndelung-răbdător la poarta inimii fiecăruia, fiindcă zăvorul totdeauna se deschide pe dinăuntru. Acești tineri convertiți la dreapta credință, botezați acum, de Rusalii, au deschis ușa inimii lor și rugăm pe Domnul să se milostivească și să aștepte și la inimile închise ale altor semeni ai noștri.”

Gânduri de la convertiți

„Este o mare onoare pentru mine sa fiu botezat de Preasfințitul Părinte Macarie. Sunt foarte emoționat, pentru că am așteptat foarte mult această zi”, a declarat Maxim Holtz (33 ani).

„Mi-am dorit foarte mult să primesc Botezul într-una Sfântă, Sobornicească și Apostolică Biserică și sa mă unesc cu Mântuitorul Iisus Hristos în Euharistie, primind Trupul și Sângele Său. Deci este o mare onoare pentru mine și sunt foarte recunoscător Domnului și slujitorilor Lui!”

„Sunt recunoscător Duhului Sfânt că ne-a adunat astăzi aici și că am avut șansa sa primesc Botezul. Sunt foarte emoționat și împlinit sufletește. Este o mare șansă să fiu botezat în Biserica adevărată” a spus și Simon Bergstrom (33 ani).

„Este atât de frumos. Sunt foarte mulțumitor pentru asta. Este o zi minunată plină de har!”

După slujbă, ierarhul a purtat un dialog duhovnicesc cu tinerii români și suedezi membri ai filialei locale a Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al Episcopiei Europei de Nord.

Parohia Ortodoxă Română din Kalmar, Suedia, este pusă sub ocrotirea Icoanelor Maicii Domnului Salvatoarea de la înec și Alăptătoarea de la Țibleș și a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie. Comunitatea este păstorită de părintele paroh Andrei Danilă.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord