Lăcașul de cult al comunității românești din Moncalieri, Italia, a fost sfințit marți în prezența a numeroși credincioși, clerici și reprezentanți ai autorităților române și italiene.

Slujba de sfințire a fost oficiată de Mitropoliții Iosif al Europei Occidentale și Meridionale și Nicolae al celor două Americi, Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Episcopii Siluan al Italiei și Timotei al Spaniei și Portugaliei.

Evenimentul a marcat încununarea eforturilor depuse de comunitatea românească pentru construirea propriei biserici. Parohia, înființată în anul 2012, are hramuri Acoperământul Maicii Domnului și Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia.

Binecuvântarea sfinților pentru comunitate

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a evidențiat atât valoarea spirituală, cât și semnificația identitară a noului lăcaș de cult: „Este o realizare impresionantă care reia tradiția veche a bisericilor de lemn din Maramureș și a picturii din bisericile vechi de lemn din Maramureș”.

„Dincolo de valoarea ei duhovnicească, de valoarea ei teologică și culturală, este o prezență a lucrării și a trăirii poporului român în această parte a Italiei”.

Totodată, Preasfințitul Părinte Siluan a subliniat rolul ocrotitor al sfinților care au însoțit comunitatea încă de la începutul proiectului: „Sunt adevărate și vii exemple pentru toți copiii și tinerii care vin la cateheze și care slujesc în această binecuvântată biserică”.

Părintele paroh Marius Floricu a vorbit despre jertfa și solidaritatea care au făcut posibilă ridicarea bisericii.

„Comunitatea aceasta minunată și-a văzut încununat sacrificiul. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul că am fost susținuți nu numai de comunitatea românească, ci și de cea italiană”, a declarat preotul pentru Trinitas TV.

Un efort comun

La eveniment a participat și consulul general al României la Torino, Costin Dumitrescu, care a evidențiat caracterul simbolic al momentului: „Astăzi sărbătorim sfințirea acestei biserici, un moment unic în viața oricărei comunități și simbolic această sfințire are loc chiar de Ziua Națională a Italiei”.

Din partea autorităților locale italiene, consilierul Paolo Chiavaroni a apreciat contribuția comunității românești la viața regiunii și importanța noului edificiu religios.

Oficialul italian a descris evenimentul drept „un moment istoric de o importanță deosebită pentru comunitatea românească”, felicitându-i pe cei care au contribuit la construirea bisericii.

Directorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Radu Cosma, a arătat că noul lăcaș reprezintă mai mult decât o construcție religioasă: „Sunt convins că această biserică va deveni punctul central al comunității românești și locul unde generațiile viitoare își vor descoperi identitatea și valorile”.

La finalul ceremoniei, părintele paroh Marius Floricu a primit Ordinul „Crucea Mitropolitană” din partea Mitropolitului Iosif, iar mai mulți binefăcători și susținători ai proiectului au fost distinși pentru contribuția adusă la construirea și înfrumusețarea noului lăcaș de cult.

Foto credit: Episcopia Italiei