Chipuri ale maternității: Copiii români din Austria au pictat icoane de femei sfinte

Copiii și tinerii români din Austria au participat la un atelier de icoane pe sticlă, în cadrul căruia au pictat chipurile unor mame sfinte din tradiția ortodoxă.

Activitatea s-a desfășurat în data de 14 martie la Mödling și a reunit copiii și tinerii Parohiei „Înălțarea Domnului și Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa” din Mödling și din Parohia „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” din Viena.

Alături de părintele Răzvan Gască, copiii au descoperit arta iconografiei și au pictat pe sticlă chipurile unor sfinte precum: Maica Domnului, Sfânta Ana, Sfânta Împărăteasă Elena, Sfânta Împărăteasă Teodora, Sfânta Emilia, mama Sfântului Vasile cel Mare, și Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, recent canonizată.

Activitatea a urmărit îmbinarea cunoașterii vieților sfinților cu exprimarea artistică, contribuind la dezvoltarea sentimentului religios și a creativității copiilor.

Părintele paroh Cristian-Ioan Popa a adresat mulțumiri preotului Răzvan Gască, pedagogilor și părinților implicați pentru buna desfășurare a activității.

Evenimentul a avut loc în cadrul Concursului Național Catehetic „Familia binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, organizat de Patriarhia Română în contextul Anului omagial-comemorativ al pastorației familiei creștine și al sfintelor femei din calendar.

Foto credit: Mitropolia Europei Centrale și de Nord