Concursul Național Catehetic 2026 este dedicat familiei creștine

Concursul Național Catehetic al Patriarhiei Române va avea ca temă, în acest an, familia. Astfel, copiii și tinerii care vor participa la ediția a 18-a sunt invitați să cunoască învățătura Bisericii cu privire la familia creștină.

De asemenea, având în vedere că 2026 a fost declarat „Anul comemorativ al al Sfintelor Femei din Calendar”, participanții sunt chemați să descopere și să valorifice pildele de mărturisire ale femeilor mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame din Biserica Ortodoxă.

Concursul Național Catehetic „Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice” a fost lansat în luna noiembrie 2025 și se va încheia cu festivitatea de premiere la nivel național, în mai 2026.

Ministerul Educației este partener al evenimentului.

Familia creștină în context contemporan

Părintele Mihai Pavel, inspector la Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale, spune că acest concurs are un dublu obiectiv: de a prezenta realitățile familiei creștine, precum și de a prezenta chipuri de femei care să inspire.

„Ne propunem prin acest concurs să prezentăm sau să redescoperim identitatea familiei creștine. Ce înseamnă sau care este acel profil al familiei creștine? Nu unul idealizat, ci unul în contextul societății de astăzi. Ne propunem totodată să articulăm în copiii și tinerii care participă la școlile catehetice parohiale, să creionăm acel cadru, acea viziune creștină asupra familiei”.

„Nu în ultimul rând ne propunem să identificăm o serie de strategii misionare și pastorale pentru problematica pe care astăzi familia o întâmpină și în același timp, să așezăm în atenția celor care participă la sesiunile de cateheze parohiale chipuri îmbunătățite de femei care să inspire și să așeze profilul acela feminin de mamă, de soție, de soră, pe care Biserica întotdeauna l-a avut”, a explicat pr. Mihai Pavel la Trinitas TV.

Părinți, profesori, preoți – împreună pentru familie

Acest concurs nu este destinat, exclusiv, preoților parohi, ci se adresează și altor educatori creștini.

„Concursul nu este inițiat sau organizat exclusiv de preotul paroh, ci împreună cu profesori, cu colaboratori voluntari la nivelul comunității, cu copii și tineri care fac parte activă în aceste grupuri. Ca în fiecare an, Ministerul Educației ne este partener în acest concurs și concursul practic nu ar fi împlinit dacă profesorul de religie și voluntari dintre cei care sprijină lucrarea pastoral-misionară a preotului nu ar fi implicați în organizarea acestui concurs”.

Potrivit părintelui Mihai Pavel, părinții au un rol foarte important, iar educația copiilor nu poate fi concepută în lipsa acestora.

„Părinții au nevoie să-și asculte copiii și copiii au nevoie să învețe cum să-și vadă și să-și asculte părinții. Tema concursului este una de redescoperire, una de reevaluare a bogăției familiei. Bogăției familiei ca loc în care Dumnezeu lucrează, iubirea și milostivirea Lui lucrează. Este locul experierii iubirii Lui Dumnezeu”, a completat pr. Mihai Pavel.

Detalii despre regulament se pot obține de pe site-ul patriarhia.ro. Evaluarea proiectelor la nivel de protopopiat va avea loc în perioada 21-26 aprilie, iar la nivel de eparhie, între 27 și 30 aprilie.

Foto credit: Raluca Ene / Basilica.ro