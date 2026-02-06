FOTO: Icoanele celor 16 sfinte femei românce canonizate de Biserica Ortodoxă Română

Canonizarea celor 16 Sfinte femei românce a fost proclamată vineri la Catedrala Patriarhală din Capitală. 

Icoanele și troparele sfintelor au fost prezentate la finalul Sfintei Liturghii, după citirea actului sinodal de proclamare a canonizării.

Redăm icoanele celor 16 sfinte femei românce:

Icoana Soborului Sfintelor Femei Românce.
Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu (16 august)
Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea (12 aprilie)
Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești (19 decembrie)
Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea (5 iunie)
Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș (26 septembrie)
Sfânta Magdalena de la Mălainița (15 octombrie)
Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău (4 mai)
Sfânta Cuvioasă Olimpiada de la Văratic; Sfânta Cuvioasă Nazaria de la Văratic; Sfânta Cuvioasă Elisabeta (Safta) Brâncoveanu (17 august)
Sfânta Olimpida din Fărcașa (4 iulie)
Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași (24 mai)
Sfânta Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna (1 decembrie)
Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv (6 iulie)
Sfânta Cuvioasă Antonina de la Tismana (23 decembrie)
Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi (5 mai)
