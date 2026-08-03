Congresul Mondial de Studii Siriace s-a deschis la București: Participă peste 400 de cercetători din 35 de țări

Peste 400 de cercetători, lideri religioși și reprezentanți ai mediului academic din 35 de țări au participat luni la deschiderea Congresului Mondial de Studii Siriace și a Conferinței Internaționale de Studii Creștine Arabe.

Ceremonia de deschidere a avut loc în Sala Ion I. C. Brătianu a Palatului Parlamentului din București. Directorul general al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Cătălin-Ștefan Popa, a deschis lucrările congresului, subliniind importanța tradiției siriace pentru creștinism.

„Creștinismul siriac este tradiția creștină care a păstrat și a transmis limba vorbită de Iisus Hristos și de primii Săi ucenici”.

Contribuție la dezvoltarea tipăriturii arabe

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Misiunea creștină și iubirea evanghelică în slujba păcii”, a fost citit de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.

Preafericirea Sa a evidențiat legăturile istorice dintre Biserica Ortodoxă Română și Patriarhia Antiohiei, amintind contribuția decisivă a Țărilor Române la dezvoltarea tiparului ortodox în limba arabă. Patriarhul României a arătat că sprijinul oferit de domnitorii români și de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române a contribuit la păstrarea credinței ortodoxe în Orientul Mijlociu.

„Cărțile în limba arabă tipărite cu sprijin românesc au deschis un drum nou, cu un impact nebănuit în lumea levantină. Acestea au contribuit la menținerea creștinismului de sorginte bizantină în ținuturile arabofone aflate sub dominație otomană, au cultivat limba arabă literară și au îmbogățit literatura arabă creștină”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat rolul cercetării academice în promovarea păcii și a dialogului: „Unitatea, cooperarea și comuniunea în duhul iubirii Evangheliei, trăită și propovăduită de Hristos Domnul, constituie o temelie solidă și o cale sigură pentru întărirea păcii și a stabilității intercreștine și interreligioase în Orientul Mijlociu”.

„Ne exprimăm speranța că fiecare dintre dumneavoastră, prin cercetarea și competența sa științifică, va deveni un mesager al păcii și un promotor al înțelegerii reciproce, nu doar în Orient, ci în întreaga lume”, a transmis Preafericirea Sa.

O obligație morală urgentă

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, a transmis un mesaj video în care a atras atenția asupra situației comunităților creștine istorice din Orientul Mijlociu.

„Tradiția siriacă, în special, păstrează în limba și literatura sa o mărturie prețioasă a lumii aramaice a Domnului nostru Iisus Hristos, alături de o comoară extraordinară de memorie teologică, liturgică, literară și culturală”.

„Protejarea lor reprezintă, prin urmare, o obligație morală urgentă, atât pentru continuitatea prezenței creștine în Orientul Mijlociu, cât și pentru conservarea unui patrimoniu spiritual și cultural care aparține întregii umanități”, a subliniat Sanctitatea Sa.

Patriarhul Bartolomeu I și-a exprimat speranța ca deliberările din cadrul congresului „să contribuie la avansarea cunoașterii, consolidarea dialogului și reînnoirea angajamentului pentru protejarea vechilor comunități creștine și a patrimoniului din Orientul Mijlociu”.

Să ne raportăm la Dumnezeu

Fostul președinte al României Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, a vorbit despre rolul creștinismului în reconcilierea societăților și în construirea unei culturi a păcii, pornind de la experiența României după căderea comunismului.

„Reconcilierea care era propusă de victime agresorilor lor avea o semnificație morală și era însoțită de așezarea adevărului ca formă preliminară a dreptății, în așteptarea timpului în care adevărul, confirmat de instanțele de judecată, să devină memorie istorică”.

Excelența Sa a avertizat că lumea contemporană traversează o perioadă în care violența și divizarea sunt tot mai accentuate: „Cred că avem nevoie de absolutul credinței pentru a înțelege caracterul relativ al politicii, moralei și al tuturor realităților care nu sunt divine”.

„Dacă vrem să realizăm o pace și o înțelegere autentică între oameni, trebuie să ne raportăm nu la cel mai mic numitor comun, ci la cel mai înalt numitor comun: Dumnezeu, Care ne inspiră pe toți, indiferent de numele pe care I-l dăm în limba sau credința noastră”, a spus Emil Constantinescu.

Reprezentanți ai mediului academic și religios

În cadrul ceremoniei au mai luat cuvântul deputatul Ionuț Vulpescu, preotul romano-catolic acad. Wilhelm Dancă, vicepreședinte al Academiei Române, și Sanctitatea Sa Mar Awa al III-lea, Catolicos-Patriarhul Bisericii Asiriene a Răsăritului, care se află la prima sa vizită în România. De asemenea, Sanctitatea Sa Ignatie Efrem al II-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient (Biserica Siriacă Ortodoxă Orientală), a transmis un mesaj video.

La eveniment au participat și Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, și arhim. Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

Congresul Mondial de Studii Siriace și Conferința Internațională de Studii Creștine Arabe se desfășoară în perioada 3–7 august, la Palatul Parlamentului din București, unde vor fi prezentate peste 300 de comunicări științifice. Programul complet poate fi accesat aici.

Mai multe imagini de la eveniment vor fi disponibile în Galeria Foto.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene