Comunitatea românească din Birmingham a ajutat 15 familii vulnerabile din Republica Moldova

Comunitatea românească din Birmingham a ajutat, la începutul acestui an, 15 familii vulnerabile din Republica Moldova, care aveau nevoie urgentă de ajutor.

Potrivit Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin implicarea Parohiei Ortodoxe Române din Birmingham, a Asociației „Români Uniți din Anglia” și a numeroși credincioși, în perioada 20 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, a fost colectată suma de 20.800 de lei moldovenești, pentru sprijinirea familiilor vulnerabile.

Concret, 15 familii din satul Sociteni, Republica Moldova, au primit, pe lângă bani, produse de strictă necesitate în această perioadă: alimente, produse de igienă și îmbrăcăminte de iarnă.

Impactul acestei acțiuni a fost simbolizat de bucuria și recunoștința beneficiarilor, adulți și copii, menționează Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei.

Cu gândul la semeni

Acest proiect se înscrie în lina acțiunilor social-filantropice ale Arhiepiscopiei. Astfel, în luna decembrie, Arhiepiscopia Marii Britanii a oferit daruri pentru 470 de copii din județul Botoșani.

Tot atunci, au fost ajutați 15 copii proveniți din familii vulnerabile din județul Galați.

Anterior, în luna noiembrie 2025, peste 800 de copii din centre de plasament din țară au beneficiat de sprijinul Arhiepiscopiei Marii Britanii.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord

