„Ghete calde pentru iarnă”: O parohie românească din Marea Britanie a oferit daruri pentru 470 de copii

Parohia românească din Birmingham, Marea Britanie, a oferit daruri pentru 470 de copii vulnerabili social din județul Botoșani, în luna decembrie.

Campania intitulată „Ghete calde pentru iarnă” a fost realizată prin implicarea comunității parohiale și a Asociației „Nectarie și Prietenii” din Botoșani. Copiii au primit daruri și articole de încălțăminte adecvate pentru sezonul rece.

Demersul caritabil a fost apreciat de Florentina Melinte, președintele asociației, care a transmis un mesaj de recunoștință:

„Ați reușit să aduceți lumină și speranță în sufletele lor. Nu ați oferit doar un obiect, ci un zâmbet, o căldură și sentimentul că cineva le poartă grijă. Bunătatea voastră va rămâne în inimile noastre și ale copiilor, ca o adevărată sărbătoare a generozității”.

Activitatea a reprezentat una dintre inițiativele caritabile de anvergură desfășurate de parohie în postul Nașterii Domnului.

Foto credit: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord