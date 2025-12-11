O parohie din Marea Britanie a sprijinit 15 copii proveniți din familii defavorizate din județul Galați

Parohia românească din Birmingham, Marea Britanie, desfășoară, în această perioadă a Postului Nașterii Domnului, acțiuni caritabile în sprijinul persoanelor aflate în nevoie.

Potrivit Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord, Parohia din Birmingham sprijină un grup de 15 copii proveniți din familii defavorizate din județul Galați.

Astfel, cu ajutorul membrilor Parohiei din Birmingham, cei 15 copii, însoțiți de părinții lor, au putut participa la o excursie la Constanța, cu prilejul Zilei Naționale a României.

Aceștia au vizitat obiectivele duhovnicești și culturale ale vechiului Tomis și s-au bucurat de atmosfera sărbătorii naționale, într-un cadru deosebit.

Recent, Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a anunțat finalizarea primului său proiect caritabil, desfășurat la nivel eparhial.

Este vorba despre susținerea a 821 de copii din 40 de centre de plasament din cinci județe din țară.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord

