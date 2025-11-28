Primul proiect filantropic al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a încheiat cu succes

Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a anunțat joi încheierea, cu succes, a primului său proiect filantropic.

Proiectul a fost dedicat susținerii a 821 de copii din 40 de centre de plasament din cinci județe din țară: Constanța, Buzău, Călărași, Ialomița și Botoșani.

Fiecare beneficiar a primit un pachet care a constat într-o pereche de încălțăminte de iarnă, o carte de rugăciuni pentru copii și daruri din partea credincioșilor din cuprinsul Eparhiei.

Pachetele au fost pregătite de voluntarii Arhiepiscopiei care le-au trimis în țară către centrul de colectare desemnat. De-acolo, au fost transportate către beneficiarii din centrele de plasament.

Acesta este primul proiect coordonat, „cu nădejde, responsabilitate și dăruire” de către Departamentul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord

