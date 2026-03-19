Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Constantin Brâncuși s-a deschis la Berlin

Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Constantin Brâncuși s-a deschis marți la Berlin, în celebrul spațiu expozițional Neue Nationalgalerie, sub patronajul președinților Germaniei, României și Franței.

Expoziția a fost deschisă presei, iar de vineri, este disponibilă vizitatorilor.

Cea mai importantă parte a expoziției va fi reconstrucția parțială a atelierului lui Brâncuși de la Paris, pe baza pieselor originale care vor părăsi capitala Franței pentru prima dată în istorie.

Potrivit specialiștilor, atelierul lui Brâncuși din Impasse Ronsin a fost o „operă de artă totală”, funcționând ca locuință, spațiu de lucru și spațiu expozițional.

Brâncuși se întoarce în Germania după jumătate de secol

Vizitatorii pot descoperi modul în care Brâncuși și-a realizat singur aproape toate elementele din atelier, de la șemineul din calcar la mesele și scaunele din lemn.

De asemenea, pot admira un arc din lemn de stejar care amintește de arhitectura tradițională românească.

Traseul expozițional a fost împărțit în mai multe secțiuni tematice, gândite să ghideze vizitatorul prin evoluția și filosofia artistică a sculptorului român.

Evenimentul, primul de acest fel dedicat lui Constantin Brâncuși din ultima jumătate de secol, se va încheia pe 9 august.

Expoziția de la Berlin face parte din programul „Anului Național Constantin Brâncuși”.

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Foto credit: David von Becker, Neue Nationalgalerie

