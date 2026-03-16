Succes pentru expoziția dedicată lui Constantin Brâncuși de la Roma: Peste 12.000 de vizitatori i-au trecut pragul

Expoziția „Constantin Brâncuși: Originile Infinitului”, deschisă la Muzeul Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, a fost vizitată de peste 12.000 de persoane în primele douăzeci de zile, a anunțat Ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău.

Potrivit acesteia, numărul vizitatorilor expoziției a depășit media pe care muzeul o înregistrează în mod obișnuit.

„Această cifră nu este doar o statistică remarcabilă, ci dovada vie că opera lui Constantin Brâncuși continuă să fascineze și să atragă publicul dincolo de generații, frontiere și sensibilități culturale”.

„Expoziția – evenimentul major al Anului Cultural România–Italia 2026 – confirmă forța extraordinară a dialogului artistic dintre cele două spații culturale și universalitatea unei opere care a redefinit limbajul sculpturii moderne”, a precizat Gabriela Dancău.

Brâncuși – o inspirație în Cetatea Eternă

Ambasadoarea României a remarcat că succesul expoziției reprezintă și un „motiv de mândrie”, deoarece „Brâncuși continuă să inspire lumea, iar infinitul pe care l-a căutat în artă își găsește astăzi ecoul în privirea fiecărui vizitator”.

Expoziția de la Roma mai poate fi vizitată până pe 20 iulie, iar cetățenii României și ai Republicii Moldova beneficiază de intrare gratuită.

Expoziția „Constantin Brâncuși: Originile Infinitului” face parte din calendarul Anului Cultural România – Italia 2026 și se află sub Înaltul Patronaj al Președinților României și Italiei.

Foto credit: Gabriela Dancău / Facebook

