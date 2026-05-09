Moment istoric la București: Mănăstirea Mihai Vodă a fost reactivată. Stareța și duhovnicul provin din obștea de la Râmeț

Capitala s-a îmbogățit cu un nou așezământ monahal, prin reactivarea Mănăstirii Mihai Vodă. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și Arhim. Nectarie Șofelea, Exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, au instalat sâmbătă stareța mănăstirii.

Monahia Cipriana Tănase provine din obștea de la Râmeț, unde a fost ucenica Stavroforei Ierusalima Ghibu, de curând mutată la cele veșnice. Duhovnicul noii mănăstiri bucureștene, Ieroschimonahul Iosif Cismaș, vine tot din zona Transilvaniei, slujind mai înainte la Schitul Almaș, apoi la Mănăstirea Arad-Gai, județul Arad.

Părintele Exarh Nectarie Șofelea a citit decizia de instalare a stareței, iar Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul i-a înmânat toiagul de stareță și a rostit un scurt cuvânt despre istoria mănăstirii și despre filiația duhovnicească a noii obști.

Să ne rugăm pentru noua obște

„Trebuie să ne rugăm din toată inima – preoții la altar, ceilalți la rugăciunea lor particulară – pentru ca Părintele Iosif, Maica Cipriana și Maica Agripina să primească ajutor, inspirație, mângâiere și răbdare multă”, a spus părintele episcop vicar.

„Și, dacă ar fi să-l cităm pe Sf. Cuv. Cleopa de la Sihăstria, ar trebui să repetăm minute în șir cuvântul răbdare, pe care el îl considera virtutea de căpătâi a monahului.”

„Să ne rugăm cu toată inima, fiecare după măsura lui și după dragostea lui, pentru această obște care pășește acum pe un drum al tradiției care a fost vremelnic întrerupt”, a continuat Preasfinția Sa.

„Și să le spunem celor de aici, părintelui și celor două maici, să nu se teamă turma cea mică, având privirea îndreptată către Păstorul și Mângâietorul, către Cel Care va găsi întotdeauna, dincolo de valuri, de încercări sau de vreme senină, drumul pe care aceștia trebuie să meargă.”

Bucureștenii caută oazele duhovnicești din oraș

Stareța Cipriana Tănase a evocat istoricul mănăstirii, ctitorită de Mihai Viteazul după ce Sf. Ier. Nicolae l-a salvat de la moarte, amintind și de salvarea bisericii prin translație de către ing. Eugen Iordăchescu, în perioada când Nicolae Ceaușescu sistematiza centrul civic al Capitalei.

Maica stareță a mai vorbit despre Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Îndrumătoarea” din patrimoniul mănăstirii, pictată în Sf. Munte, precizând că pe verso, icoana are pictat un paraman monahal.

„De câteva zile de când sunt aici, am remarcat că oamenii, înainte de a pleca la serviciu, trec pe aici, se închină, participă la Sfânta Liturghie, se împărtășesc. Ies de la serviciu după program, vin aici la fel, fac același lucru. Sunt doritori, sunt iubitori de Hristos, au evlavie specială față de această icoană”, a spus Monahia Cipriana Tănase.

Stareța a subliniat că, deși Bucureștiul este un oraș plin de larmă, putem să ne găsim pacea dacă ne amintim că suntem înconjurați de sfinți.

O împărtășire a liniștii dobândite în pustie

„Atât eu, cât și maicile am trăit în pustie la propriu și fiecare dintre noi are conștiința că Dumnezeu ne-a scos de acolo, Dumnezeu ne-a luat și ne-a adus aici și Dumnezeu ne dă putere ca să nu simțim că am schimbat legătura noastră cu El”, a declarat duhovnicul mănăstirii, Ieroschimonahul Iosif Cismaș, pentru Trinitas TV.

„Și nădăjduiesc și cer rugăciunile Maicii Domnului, ale Sfântului Nicolae, ca venirea noastră aici să fie o împărtășire a liniștii pe care am dobândit-o în zeci de ani cu greu, și care cumva poate că este un dar dumnezeiesc nemeritat și pe care din toată inima dorim să îl împărtășim celor care, din zarva unui oraș, în adâncurile lor, caută pacea și pe Dătătorul păcii.”

Mănăstirea Mihai Vodă se află pe Str. Sapienței nr. 4, în spatele unor blocuri care dau spre Splaiul Independenței. Cea mai apropiată stație de metrou este Izvor.

