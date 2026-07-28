Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhul Ecumenic la hramul unicei biserici a românilor din Istanbul: Cinstim memoria Sfintei Mucenițe Paraschevi
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a prezidat duminică Sfânta Liturghie cu ocazia hramului Bisericii românești „Sfânta Cuvioasă Muceniță Paraschevi” din Istanbul. „Cu certitudinea acestei vieți și a învierii de obște, cinstim memoria Sfintei Paraschevi, care a suferit martiriul pentru credința sa în Hristos”, a subliniat Sanctitatea Sa.
Moment istoric: Va fi sfințită biserica reconstruită la Boian, în cea mai veche comunitate românească din Canada
Episcopia Ortodoxă Română a Canadei și Parohia „Adormirea Maicii Domnului” au anunțat data și programul sfințirii noii biserici a celei mai vechi comunități ortodoxe române de pe teritoriul canadian: biserica Parohiei Boian din Provincia Alberta.
IPS Ioachim: Dacă ai credință, Dumnezeu te scoate din situații imposibile
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vorbit duminică despre credința prin care omul primește ajutorul lui Dumnezeu în situații imposibile.
Hristos continuă să ne hrănească și astăzi – prin Sf. Euharistie, spune PS Iachint de Pacific
„Hristos continuă să ne hrănească și astăzi” – prin Sfânta Euharistie, a spus duminică, la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.
O parohie din Făgăraș a organizat prima tabără dedicată familiilor: Împărtășirea unora de alții prin comuniune
Parohia „Sfântul Nicolae” – Brâncoveanu din municipiul Făgăraș, județul Brașov, a organizat prima tabără dedicată familiilor din comunitate, având ca scop „împărtășirea unora de alții prin comuniune”.