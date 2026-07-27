Mitropolitul Andrei i-a premiat pe absolvenții care au obținut nota 10 la Bacalaureat

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i-a premiat duminică pe cei patru absolvenți de liceu din județul Cluj care au obținut nota 10 la Examenul Național de Bacalaureat.

Evenimentul a avut loc la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, la finalul programului catehetic „O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică”, desfășurat după slujba Vecerniei și susținut în fiecare duminică seara de mitropolit.

Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat pe cei patru absolvenți care au obținut nota maximă la Examenul Național de Bacalaureat: Denisa-Maria Bobiș, de la Liceul Teoretic „Pavel Dan” din Câmpia Turzii, precum și pe Luca Brusturean-Bota, Alesia Voina și Maria Domocoș, de la Liceului Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca.

Fiecare dintre cei patru tineri a primit o diplomă de apreciere, volumul „Cred, Doamne, și mărturisesc! File de catehism ortodox”, precum și un premiu în valoare de 1.000 de lei.

Temelia formării tinerei generații

La premiere a participat și inspectorul școlar general al județului Cluj, Marinela Marc, care i-a mulțumit Mitropolitului Andrei „pentru gestul de aleasă generozitate prin care transmite tinerilor un mesaj puternic de apreciere pentru muncă, perseverență și excelență, încurajându-i să își urmeze idealurile cu responsabilitate și încredere”.

„Sprijinul constant pe care îl acordă educației contribuie la consolidarea unei comunități în care performanța, credința și cultivarea valorilor stau la temelia formării tinerei generații”, a scris inspectorul școlar general într-o postare pe rețelele de socializare.

Marinela Marc i-a felicitat, de asemenea, pe cei patru absolvenți, exprimându-și dorința ca aceștia „să își valorifice cât mai bine potențialul și să continue să fie aceiași tineri performanți care să aducă bucurie comunităților educaționale în care își vor continua parcursul și familiilor lor”.

În cadrul catehezei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre importanța familiei creștine, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, și a anunțat un nou ciclu de cateheze dedicate acestei teme, care se va desfășura pe parcursul Postului Adormirii Maicii Domnului.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim