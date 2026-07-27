O parohie din Făgăraș a organizat prima tabără dedicată familiilor: Împărtășirea unora de alții prin comuniune

Parohia „Sfântul Nicolae” – Brâncoveanu din municipiul Făgăraș, județul Brașov, a organizat prima tabără dedicată familiilor din comunitate, având ca scop „împărtășirea unora de alții prin comuniune”.

Cele zece familii participante au luat parte în perioada 20-23 iulie la un program variat, care a inclus jocuri de cunoaștere, ateliere, drumeții, activități sportive, foc de tabără, seri de talente și momente de rugăciune.

Un moment aparte al taberei l-a constituit atelierul parental dedicat dependențelor digitale, coordonat de Dan Alexandru Florea de la Parohia Paltin din comuna Șinca Nouă, județul Brașov, precum și atelierul de comunicare „Mame care se sprijină”. Programul a inclus și „Olimpiada familiilor”, o competiție desfășurată în spiritul colaborării și al jocului în echipă.

O provocare

Preotul Ioan Paroș a explicat că organizarea taberei a reprezentat o premieră pentru comunitate.

„Tabăra familiilor a fost o provocare pentru noi, ca organizatori, fiind prima tabără la care au participat adulți. În același timp am simțit nevoia organizării ei pentru a crea un context prielnic relaționării cu familiile comunității noastre parohiale”.

„Toate activitățile și timpul petrecut împreună la poala Munților Făgăraș au făcut ca cele patru zile să fie surprinzător de plăcute pentru toți participanții, care și-au exprimat unanim dorința ca Tabăra familiilor să se repete și în anii următori. Să ne ajute Dumnezeu!”, a adăugat părintele.

Familia extinsă a bisericii

La rândul său, părintele Marius Corlean a evidențiat roadele întâlnirii: „Această tabără a reprezentat un pas important în aprofundarea legăturilor de suflet dintre membrii comunității noastre. Familia extinsă a bisericii începe să descopere noi punți de legătură, care depășesc cadrul relațiilor formale și protocolare”.

Clericul a subliniat că experiența le-a arătat tuturor că „putem construi o unitate armonioasă și profundă atunci când avem ocazia să fim împreună în cât mai multe și mai diverse activități”.

În cadrul manifestării, familiile participante au vizitat Mănăstirea Șinca Veche, un sector al traseului Via Transilvanica, Moara pe apă și Atelierul de artizanat din satul Ohaba, județul Brașov.

Foto credit: Mitropolia Ardealului