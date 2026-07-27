IPS Ioachim: Dacă ai credință, Dumnezeu te scoate din situații imposibile

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vorbit duminică despre credința prin care omul primește ajutorul lui Dumnezeu în situații imposibile.

Din sobor au făcut parte Arhim. Clement Haralam, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din București, Arhim. Nectarie Iftime, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Roman, și Arhim. Andrei Ioniță, cadru didactic la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman.

În cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, a fost citită Evanghelia despre înmulțirea pâinilor și a peștilor. În acest context, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a explicat semnificația duhovnicească a pustiului, pornind de la contextul minunii înmulțirii pâinilor și a peștilor.

„Pustiul este imaginea absenței, dar și a prezenței lui Dumnezeu, în același timp. Pentru faptul că dacă tu vii, ca oarecând, Dumnezeu, la chemarea lui Moise, când a venit în pustie unde peregrina poporul ales, Moise I-a cerut lui Dumnezeu să-i dea pâine și i s-a dat mană din cer. Deci iată cum, unde este Duhul Sfânt, acolo se face și rod”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Cu pâinea Liturghiei nu mai flămânzești

Înaltpreasfinția Sa a explicat și că minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor anticipează Sfânta Euharistie.

„Preotul începe proscomidia folosind pâinea răscumpărării care este pâinea Liturghiei. Și dacă te hrănești cu pâinea liturghiei, atunci nu mai flămânzești niciodată. Pâinea este simbolul euharistiei și vinul simbolul Sângelui Mântuitorului”, a subliniat ierarhul.

De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a amintit că darul săvârșirii Sfintei Liturghii a fost încredințat Apostolilor și se păstrează în Biserică prin succesiunea apostolică: „Iisus nu a dat femeilor mironosițe, ci apostolilor darul de a săvârși liturghia, ceea ce însemnă că euharistia nu poate fi săvârșită decât în liturghie, de preotul consacrat și așezat în fruntea unei comunități”.

În încheiere, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a arătat că fiecare creștin este chemat să continue, dincolo de pragul bisericii, o „liturghie” a propriei vieți, înțeleasă ca relație directă cu Dumnezeu și slujire a aproapelui.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului