Preoții Episcopiei Daciei Felix au participat la sesiunea anuală de formare organizată în Bucovina

Preoții Episcopiei Daciei Felix au participat la sesiunea anuală de formare desfășurată săptămâna trecută la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din Bucovina.

Lucrările sesiunii au debutat în data de 20 iulie cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Ulterior, ierarhul a susținut un atelier de formare pastorală dedicat importanței rugăciunii în viața și slujirea preotului, subliniind că lucrarea pastorală își găsește puterea în comuniunea neîntreruptă cu Dumnezeu.

Comunicare pastorală și importanța Sf. Taine

Programul a continuat cu un atelier susținut de părintele paroh Marius Ciobanu de la Parohia „Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Nectarie” din Botoșani, consacrat rolului Tainei Sfintei Spovedanii în viața duhovnicească a preotului și responsabilității duhovnicului în călăuzirea credincioșilor pe calea mântuirii.

Părintele protoiereu Constantin Oprea de la Protoieria Rădăuți a prezentat repere privind administrația pastorală în comunitățile istorice, evidențiind importanța unei organizări temeinice a activității parohiale și a unei bune gestionări a responsabilităților administrative.

Totodată, părintele Emanuel Tăpălagă, vicar administrativ al Episcopiei Daciei Felix, a susținut un atelier dedicat comunicării pastorale și consolidării relației dintre preot și comunitatea parohială, reliefând rolul dialogului și al apropierii de credincioși în împlinirea misiunii Bisericii.

Fidelitate față de rânduiala liturgică

Sesiunea de formare s-a încheiat în data de 23 iulie cu oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Preasfinția Sa a susținut un atelier dedicat importanței programului liturgic în viața duhovnicească a preotului, arătând că fidelitatea față de rânduiala liturgică reprezintă temelia lucrării pastorale și a creșterii duhovnicești a comunității.

Pe parcursul celor patru zile, clericii Episcopiei Daciei Felix au efectuat și un pelerinaj la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix