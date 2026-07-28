Ziua Națională a Ambulanței din România: 120 de ani de slujire a vieții

Sâmbătă se împlinesc 120 de ani de la înființarea primei „Salvări” din București, moment care a pus bazele serviciului modern de ambulanță din țara noastră și care este marcat anual în 28 iulie, sub numele de Ziua Națională a Ambulanței.

Prima ambulanță din România a fost înființată în 28 iulie 1906, la inițiativa medicului Nicolae Minovici, sub denumirea de „Societatea de Salvare din București”. Încă de la început, noul serviciu a avut o misiune clară: intervenția rapidă pentru salvarea vieții oamenilor aflați în situații de urgență.

Deviza sub care și-a început activitatea – „Totdeauna și tuturor, gata pentru ajutor” – continuă să exprime și astăzi vocația celor care răspund, zi și noapte, apelurilor venite prin sistemul de urgență.

Ziua Națională a Ambulanței a fost instituită prin Legea nr. 22/2015, ca semn de recunoaștere a activității desfășurate de serviciile publice de ambulanță și a contribuției lor la protejarea vieții și sănătății populației.

De la trăsuri la autovehicule

De-a lungul celor 120 de ani de existență, serviciile de ambulanță au evoluat permanent, de la primele trăsuri medicale la autospeciale moderne și echipaje specializate, capabile să intervină în cele mai diverse situații de urgență.

În fiecare zi, mii de medici, asistenți medicali, ambulanțieri și dispeceri își desfășoară activitatea în slujba semenilor, adesea în condiții dificile și cu un profund spirit de sacrificiu.

Prin misiunea lor de a salva vieți și de a oferi primul ajutor celor aflați în nevoie, lucrătorii din serviciile de ambulanță împlinesc zilnic o lucrare de solidaritate și compasiune, răspunzând cu promptitudine chemărilor celor aflați în încercare.

Aniversarea din acest an constituie un prilej de recunoștință față de generațiile de profesioniști care au construit și dezvoltat sistemul de ambulanță din România, precum și față de toți cei care continuă această misiune nobilă, punându-și priceperea și dăruirea în slujba ocrotirii vieții omenești.

Foto credit: Facebook / Departamentul pentru Situații de Urgență