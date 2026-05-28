Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Binele de știut direct în inbox: 5 motive să te abonezi la newsletterul Basilica

Începând din anul 2017, Agenția de știri Basilica oferă cititorilor serviciul de newsletter, prin care livrăm gratuit Binele de știut direct pe e-mail. În ultimii ani, newsletterul s-a extins: pe lângă selecția de știri de luni, trimitem o ediție în limba engleză marți, recomandări din social media miercuri și sugestii culturale vineri.

Citește mai mult.

Ambasadoarea Georgiei în România a primit Ordinul „Crucea Sf. Maria Brâncoveanu”: Simbol al valorilor spirituale comune

Ambasadoarea Georgiei în România, Tamar Beruchashvili, a fost decorată miercuri cu Ordinul „Crucea Sfânta Maria Brâncoveanu”. Excelența Sa a spus că această distincție este „un simbol durabil al drumului nostru comun către o armonie spirituală și culturală tot mai profundă”.

Citește mai mult.

Parohia „Sf. Dumitru” – Poștă, un așezământ istoric din Capitală, va avea propriul centru social

Părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și Părintele Florin Nectarie Busuioc, Protopopul Sectorului 3 al Capitalei, au sfințit duminica trecută, împreună cu Părintele Paroh Mihai Gojgar, piatra de temelie a viitorului Centru social-pastoral al Parohiei „Sf. Dumitru” – Poștă din București.

Citește mai mult.

Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași: PS Damaschin Dorneanul a subliniat rolul cântării bisericești

Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a oficiat luni slujba Vecerniei la Biserica „Vovidenia” din Botoșani, unde a subliniat rolul cântării bisericești. Momentul liturgic a făcut parte din programul Festivalului Internațional de Muzică Bizantină de la Iași.

Citește mai mult.

Un paroh ialomițean construiește împreună cu oameni din sat un centru pentru activități cu copiii

Tânărul preot Andrei Patrick Marin, parohul comunității Speteni din comuna Bărcănești, jud. Ialomița, construiește cu propriile mâini un centru pentru activități cu copiii din parohie. Nu este singur, fiindcă i s-au alăturat și credincioși care au experiență în construcții.

Citește mai mult.